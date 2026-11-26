PONTIANAK POST – Kue cucur merupakan salah satu jajanan tradisional yang mudah ditemukan di pasar-pasar Indonesia. Bentuknya bulat dengan bagian tengah menggembung dan pinggiran tipis berwarna kecokelatan. Di balik rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, kue berbahan tepung beras dan gula merah ini menyimpan perjalanan sejarah yang menarik.

Kue cucur banyak dikenal sebagai jajanan tradisional masyarakat Betawi yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa. Namun, keberadaannya tidak terbatas di Jakarta dan sekitarnya. Kudapan ini juga berkembang di berbagai daerah Indonesia hingga dikenal di sejumlah negara Asia Tenggara.

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Nama kue cucur memiliki cerita tersendiri. Istilah cucur disebut berkaitan dengan kata dalam bahasa Jawa, yakni cucur atau kucur, yang berarti pancuran atau kucuran.

Advertisement Penyebutan tersebut merujuk pada proses pembuatannya. Adonan kue dituangkan menggunakan sendok ke dalam minyak panas hingga membentuk bulatan khas. Bagian tengahnya kemudian mengembang, sementara pinggirannya menjadi lebih tipis.

Dalam perkembangannya, kue ini dikenal dengan beragam nama di sejumlah daerah. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menyebutnya pinyaram atau panyaram. Di Madura dikenal dengan nama kocor atau kucur, sedangkan masyarakat Kalimantan Selatan mengenalnya sebagai wadai cucur.

Dari Jajanan Lokal hingga Menyeberang Negara

Perjalanan kue cucur tidak berhenti di Indonesia. Pengaruh perdagangan dan hubungan antarkerajaan pada masa lalu turut mendorong penyebaran kuliner tradisional ke wilayah maritim Asia Tenggara.

Mengutip artikel Sahabat Usaha Anda berjudul Mengetahui Dari Mana Kue Cucur Berasal, kudapan ini juga dikenal di Brunei dengan sebutan penyaram, di Malaysia sebagai kuih cucur Jawa, serta di Thailand dengan nama khanom cucun.

Perbedaan penyebutan tersebut memperlihatkan bagaimana satu jenis kudapan dapat berkembang dan menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat di berbagai wilayah.

Meski demikian, asal-usul pasti kue cucur belum dapat dipastikan hanya dari kesamaan nama dan bentuknya. Jejak penyebarannya justru memperlihatkan hubungan panjang antarkawasan melalui perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya.