PONTIANAK POST – Kue cucur selama ini dikenal sebagai jajanan tradisional berbahan tepung beras dan gula merah. Bentuknya sederhana dengan bagian tengah menggembung serta pinggiran tipis. Namun, makanan manis ini ternyata tidak hanya hadir sebagai kudapan sehari-hari, tetapi juga memiliki tempat dalam sejumlah tradisi masyarakat Nusantara.

Di beberapa daerah, kue cucur disajikan dalam hajatan dan kegiatan adat. Kehadirannya menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

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Dalam tradisi masyarakat Betawi, kue cucur dikenal sebagai salah satu jajanan yang kerap disajikan dalam berbagai kegiatan adat. Makanan ini juga mudah ditemukan di pasar tradisional dan menjadi bagian dari kuliner sehari-hari masyarakat.

Advertisement Penggunaannya dalam kegiatan budaya tidak hanya ditemukan di Betawi. Di Kalimantan Timur, masyarakat Kutai mengenal kue cucur dengan sebutan tumpi. Kue tersebut menjadi salah satu perlengkapan dalam prosesi naek ayun yang berkaitan dengan pemberian nama anak.

Sementara itu, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan juga mengenal kue cucur sebagai wadai cucur. Kudapan ini dapat ditemukan dalam tradisi Baayun Mulud yang dilaksanakan pada bulan Rabiulawal.

Simbol Harapan dan Kehidupan

Dalam tradisi Batimbang Anak di Kalimantan Selatan, kue cucur juga digunakan sebagai bagian dari perlengkapan ritual masyarakat. Kehadirannya dikaitkan dengan harapan agar anak yang didoakan terhindar dari hal-hal buruk pada masa mendatang.

Sementara itu, dalam budaya Thailand, kue sejenis cucur memiliki pemaknaan tersendiri. Bentuknya diyakini menyerupai bunga teratai atau lotus yang melambangkan cinta. Karena itu, kudapan tersebut dapat diberikan kepada pasangan pengantin baru sebagai simbol harapan agar kehidupan pernikahan mereka terus tumbuh dan harmonis.

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Kuliner yang Menjaga Warisan Budaya

Mengutip artikel Sahabat Usaha Anda, kue cucur juga dikenal sebagai hidangan yang biasa disajikan dalam hajatan dan berbagai upacara. Penyebarannya ke sejumlah daerah dan negara memperlihatkan bagaimana makanan tradisional dapat beradaptasi dengan budaya setempat.

Setiap daerah memiliki sebutan dan kebiasaan penyajian yang berbeda. Meski demikian, bahan dasarnya tetap memiliki kemiripan, yakni tepung beras dan gula yang kemudian digoreng.