Bubur kampiun khas minang yang lahir dari racikan ketidaksengajaan

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PONTIANAK POST – Bubur kampiun menjadi salah satu kuliner manis khas Minangkabau, Sumatra Barat, yang memiliki cerita unik di balik kelahirannya. Hidangan dengan beragam isian dan kuah santan gula merah ini ternyata berawal dari ketidaksengajaan seorang nenek bernama Amai Zona.

Bubur kampiun diperkirakan mulai dikenal sejak 1960-an, setelah masa perang revolusi. Menariknya, sajian tersebut tercipta ketika Amai Zona mengikuti lomba kreasi membuat bubur yang diselenggarakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Desa Jambu Air, Banuhampu, Bukittinggi.

Advertisement Saat itu, Amai Zona datang terlambat dan tidak sempat mempersiapkan hidangan secara matang. Ia kemudian mencampurkan berbagai jenis bubur dagangannya yang belum habis ke dalam satu wadah.

Di luar dugaan, campuran tersebut justru menarik perhatian juri dan berhasil menjadi pemenang lomba. Dari peristiwa itulah bubur kampiun kemudian dikenal sebagai salah satu kuliner khas Minangkabau.

Enam Isian dalam Satu Mangkuk

Berbeda dari bubur pada umumnya, bubur kampiun memiliki beragam komponen dalam satu sajian. Dasarnya berupa ketan putih kukus yang dilengkapi sejumlah isian manis.

Beberapa bahan yang biasa digunakan antara lain candil, bubur ketan hitam, kolak pisang atau ubi, bubur sumsum, dan kacang hijau. Perpaduan tersebut membuat satu mangkuk bubur kampiun memiliki tekstur dan rasa yang beragam.

Di sejumlah daerah, racikannya juga memiliki variasi. Ada pedagang yang menggunakan lupis ketan putih sebagai pengganti ketan kukus, sementara bubur delima dapat menjadi pengganti bubur conde.

Dibuat dengan Enam Tungku Berbeda

Di balik tampilannya yang menggugah selera, proses pembuatan bubur kampiun membutuhkan persiapan cukup rumit. Setiap komponen harus dimasak secara terpisah agar menghasilkan tekstur dan cita rasa yang sesuai.

Para pedagang biasanya mulai menyiapkan bahan sejak dini hari. Setidaknya enam jenis bahan dapat dimasak bersamaan menggunakan enam panci di atas enam tungku berbeda.

Setelah seluruh komponen siap, bubur disusun dalam satu wadah, kemudian disiram kuah santan dan gula merah. Perpaduan santan yang gurih dengan gula merah menghasilkan rasa manis dan legit yang menjadi ciri khas hidangan ini.