Warga Temajuk Temukan Lumba-Lumba Mati dan Membusuk di Pantai Camar Bulan Kabupaten Sambas

PONTIANAK POST - Warga temukan satu ekor lumba-lumba mati di Pantai Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Minggu (25/10). Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat.

“Ya benar, ada ikan lumba lumba sudah mati dan dalam kondisi membusuk di Pantai Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Minggu (25/10),” kata Ps. Kasi Humas Polsek Paloh Bripka Bong Rafyanto Wijaya, Senin (26/10).

Menindaklanjuti laporan warga, personil Polsubsektor Temajuk segera mendatangi lokasi dan bersama masyarakat menangani bangkai satwa laut tersebut. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lumba lumba serta memintai keterangan warga yang pertama kali menemukan.

Advertisement Baca Juga: Pemprov Kalbar Intensifkan Edukasi Konservasi, Nelayan Diimbau Lindungi Penyu Sisik dan Satwa Laut Dilindungi

“‎Penemuan itu pertama kali diketahui warga setempat bernama Siswadi. Sekitar pukul 18.30 WIB, personel Polsubsektor mendatangi pantai untuk memeriksa kondisi lumba-lumba yang terdampar. Setelah dilakukan pengecekan, satwa tersebut dipastikan telah mati dan membusuk,” katanya.

Selanjutnya, petugas bersama warga kemudian menguburkan bangkai lumba-lumba tidak jauh dari lokasi penemuan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan terhadap temuan satwa laut yang terdampar di kawasan pesisir Temajuk.

Advertisement ‎”Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Kerja sama antara petugas dan warga dinilai penting agar kejadian di lingkungan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.