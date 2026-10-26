Pelatihan APD Poltekkes Kemenkes Pontianak, Tingkatkan Pengetahuan Petani Siantan Hulu

PONTIANAK POST – Sebanyak 22 dari 30 petani atau 73,33 persen peserta mengalami peningkatan skor pengetahuan setelah mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Pontianak bertajuk “Pemberdayaan Petani melalui Edukasi dan Simulasi Penggunaan APD untuk Mengurangi Risiko Keracunan Pestisida di Wilayah UPT Puskesmas Siantan Hulu”, Kamis (22/10).

Hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan 73% persen peserta mengalami peningkatan pengetahuan setelah edukasi. Kegiatan diikuti 30 petani hortikultura di wilayah kerja UPT Puskesmas Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Program dilaksanakan oleh tim dosen Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Pontianak yang diketuai Yulia, S.K.M., M.Kes., dengan anggota Abdul Syukur, S.K.M., M.Kes. dan Marvita, S.S.T., M.K.K.K.

Program ini disusun untuk menjawab persoalan penggunaan pestisida yang masih menjadi bagian penting dalam kegiatan pertanian hortikultura. Namun perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja belum selalu diterapkan secara memadai. Diantaranya karena keterbatasan pemahaman bahaya pestisida, pemilihan dan penggunaan APD, serta belum adanya pemantauan mandiri yang terstruktur terhadap penggunaan APD dan keluhan kesehatan setelah bekerja.

Ketua tim pengabdian kepada masyarakat, Yulia, mengatakan kegiatan ini penting karena perlindungan kesehatan petani tidak cukup hanya dengan menyediakan APD. Petani perlu memahami risiko yang dihadapi dan mampu menggunakan perlindungan yang sesuai dengan pekerjaan.

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“Yang ingin kami bangun bukan sekadar kebiasaan memakai APD, tetapi pemahaman mengapa APD diperlukan dan keterampilan menggunakannya dengan benar. Petani perlu mengetahui bagaimana memilih APD sesuai risiko, memeriksa kondisinya sebelum digunakan, memakai dan melepasnya dengan aman, hingga membersihkan dan menyimpannya setelah bekerja,” ujar Yulia.

Paparan pestisida, sebutnya, tidak hanya dapat terjadi saat penyemprotan. Risiko juga dapat muncul ketika petani membuka dan mencampur pestisida, mengisi tangki, membersihkan alat semprot, melepas APD, hingga menangani pakaian kerja yang telah digunakan. Pestisida dapat masuk ke tubuh melalui kulit, pernapasan, mata maupun mulut sehingga kebiasaan kerja aman perlu diterapkan sejak sebelum pekerjaan dimulai sampai seluruh proses pembersihan selesai.

Dalam sesi edukasi, selain materi mengenai bahaya pestisida. Peserta juga mengikuti simulasi dan praktik langsung. Peserta berlatih memeriksa kelayakan APD sebelum digunakan, memakai, serta melepaskan dengan prinsip mencegah kontaminasi sekunder. APD yang diperkenalkan antara lain pelindung pernapasan sesuai kebutuhan, sarung tangan tahan bahan kimia, pelindung mata atau wajah, apron atau pakaian pelindung, serta sepatu boots.

Advertisement Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tim memperkenalkan lembar monitoring mandiri. Catatan tersebut diharapkan membantu petani mengenali pola keluhan lebih awal dan menjadi bahan komunikasi dengan petugas UPT Puskesmas Siantan Hulu apabila diperlukan tindak lanjut kesehatan.

“Petani bekerja untuk menjaga produktivitas pertanian, tetapi kesehatan mereka juga harus tetap terlindungi. Karena itu, kami ingin praktik kerja aman menjadi kebiasaan yang benar-benar diterapkan di lapangan, bukan hanya dipahami saat pelatihan,” katanya.