Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sambas

CFD Sambas Jadi Pusat Layanan Publik dan UMKM, Pemkab Siapkan Transaksi Digital QRIS

R
Rafael B. Junior
Suasana kegiatan Car Free Day (CFD) Sambas, Minggu (25/10). (FAHROZY/PONTIANAKPOST)
Suasana kegiatan Car Free Day (CFD) Sambas, Minggu (25/10). (FAHROZY/PONTIANAKPOST)

Advertisement

PONTIANAK POST - Pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Kabupaten Sambas tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan bersilaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pelaku usaha yang menjajakan berbagai produk kepada pengunjung.

Sejumlah OPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat turut membuka layanan di lokasi CFD Sambas. Pada Minggu (25/10), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas menyediakan layanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), meliputi pembayaran, mutasi, pendaftaran objek pajak, pengurangan dan keberatan, pembetulan data, serta edukasi pembayaran pajak secara digital.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas juga memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di lokasi tersebut. Kehadiran layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan pemerintah.

Advertisement

Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Pakai QRIS di Kalbar, 30 Transaksi Tercatat Saat CFD Ayani Mega Mall

Selain itu, RSUD Pemangkat belum lama ini menggelar kegiatan dalam rangka Bulan Kanker Payudara yang dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah.

CFD Sambas dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan dukungan TP PKK Kabupaten Sambas. Kegiatan tersebut juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berolahraga, bersilaturahmi, dan mengakses berbagai layanan.

Advertisement

Di sisi ekonomi, CFD dimanfaatkan puluhan pelaku usaha kecil dan usaha rumahan untuk menjajakan produk, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga permainan anak-anak. Aktivitas tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan keluarga sekaligus membuka peluang pengembangan usaha.

Pelaku usaha yang berpartisipasi dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Melalui dinas tersebut, mereka juga berpeluang memperoleh pembinaan untuk mendukung perkembangan usaha.

Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Eka Musrini, mengatakan CFD dapat menjadi ruang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil dan rumahan.

“Ramainya pengunjung CFD, dimanfaatkan pelaku usaha untuk berjualan makanan, minuman, kerajinan, hingga permainan anak-anak, yang nantinya akan memberikan dampak pada peningkatan perekonomian,” katanya.

Ke depan, pemerintah daerah berencana memfasilitasi digitalisasi transaksi bagi pelaku usaha yang berjualan di CFD. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi nontunai.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Dorong Masuk Pasar Digital, Menteri UMKM Diskon 50 Persen Biaya Admin E-Commerce Khusus Produk Lokal

Dorong Masuk Pasar Digital, Menteri UMKM Diskon 50 Persen Biaya Admin E-Commerce Khusus Produk Lokal

Menteri UMKM dorong pelaku usaha Kalbar tembus pasar digital lewat pemangkasan 50 persen biaya admin e-commerce khusus produk lokal.

Sertifikasi Halal UMKM Ditunda hingga 2028, Maman Ungkap Alasannya

Sertifikasi Halal UMKM Ditunda hingga 2028, Maman Ungkap Alasannya

Pemerintah memperpanjang masa penahapan sertifikasi halal UMK hingga 17 Oktober 2028. Maman menyebut kendala administrasi menjadi alasan

Omzet Stan UMKM Anjlok Saat Hari Jadi Pontianak ke-255, Pedagang Keluhkan Sepinya Pembeli

Omzet Stan UMKM Anjlok Saat Hari Jadi Pontianak ke-255, Pedagang Keluhkan Sepinya Pembeli

Omzet stan UMKM di Taman Alun Kapuas dikeluhkan anjlok saat Hari Jadi ke-255 Pontianak. Pedagang berharap promosi lebih maksimal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer