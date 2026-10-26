CFD Sambas Jadi Pusat Layanan Publik dan UMKM, Pemkab Siapkan Transaksi Digital QRIS

PONTIANAK POST - Pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Kabupaten Sambas tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan bersilaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pelaku usaha yang menjajakan berbagai produk kepada pengunjung.

Sejumlah OPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat turut membuka layanan di lokasi CFD Sambas. Pada Minggu (25/10), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas menyediakan layanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), meliputi pembayaran, mutasi, pendaftaran objek pajak, pengurangan dan keberatan, pembetulan data, serta edukasi pembayaran pajak secara digital.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas juga memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di lokasi tersebut. Kehadiran layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan pemerintah.

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Selain itu, RSUD Pemangkat belum lama ini menggelar kegiatan dalam rangka Bulan Kanker Payudara yang dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah.

CFD Sambas dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dengan dukungan TP PKK Kabupaten Sambas. Kegiatan tersebut juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berolahraga, bersilaturahmi, dan mengakses berbagai layanan.

Advertisement Di sisi ekonomi, CFD dimanfaatkan puluhan pelaku usaha kecil dan usaha rumahan untuk menjajakan produk, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga permainan anak-anak. Aktivitas tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan keluarga sekaligus membuka peluang pengembangan usaha.

Pelaku usaha yang berpartisipasi dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Melalui dinas tersebut, mereka juga berpeluang memperoleh pembinaan untuk mendukung perkembangan usaha.

Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Eka Musrini, mengatakan CFD dapat menjadi ruang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil dan rumahan.

“Ramainya pengunjung CFD, dimanfaatkan pelaku usaha untuk berjualan makanan, minuman, kerajinan, hingga permainan anak-anak, yang nantinya akan memberikan dampak pada peningkatan perekonomian,” katanya.

Ke depan, pemerintah daerah berencana memfasilitasi digitalisasi transaksi bagi pelaku usaha yang berjualan di CFD. Salah satu upaya yang disiapkan adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi nontunai.