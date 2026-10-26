Sisa Kuota Internet Masih Hangus, Warga Sambas Pertanyakan Realisasi Putusan MK

PONTIANAK POST – Sejumlah warga Kabupaten Sambas mempertanyakan realisasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat dimanfaatkan. Mereka mengeluhkan sisa kuota internet yang tidak dapat digunakan setelah masa aktif paket berakhir.

“Sudah habis masa pakainya, tapi jumlah kuota masih ada, jadi gimana terkait dengan realisasi putusan MK tersebut,” kata Oni, warga Kabupaten Sambas, kemarin.

Ia mengatakan, kuota internet miliknya masih tersisa ketika masa aktif paket berakhir. Namun, sisa kuota tersebut tidak bisa dipakai alias hangus. Akibatnya, ia harus membeli paket kuota baru agar dapat kembali menggunakan internet melalui ponselnya.

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“Mubazir juga sisa kuota, karena memang harus pakai kuota baru agar bisa menggunakan jaringan internet,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Nudi. Ia mengatakan sisa kuota dari paket sebelumnya juga tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir.

Advertisement “Belum tahu juga seperti apa realisasi putusan MK terkait dengan sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat dimanfaatkan,” katanya.

Warga Sambas lainnya, Isar, juga mempertanyakan penerapan putusan tersebut. Ia mengaku baru-baru ini membeli paket kuota internet yang masa aktifnya berakhir pada 20 Oktober 2026, sementara kuotanya masih tersisa.

“Inilah yang belum kami ketahui, bagaimana realisasi putusan MK, apakah sudah berlaku atau seperti apa. Soalnya, sisa kuota tak berguna,” katanya.

Sebelumnya, Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan MK pada 23 Juli 2026, menyatakan operator telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

Mahkamah juga menegaskan kuota internet yang telah dibeli merupakan hak konsumen yang harus dilindungi. Menindaklanjuti putusan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 pada 28 Agustus 2026.