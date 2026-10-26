Dua Terduga Pengedar Sabu Ditangkap di Pemangkat Sambas, Polisi Sita Uang Tunai Rp2,3 Juta

PONTIANAK POST - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sambas mengamankan dua terduga pelaku dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Pemangkat, Kamis (22/10) malam. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sabu dengan berat bruto total 21,72 gram.

Kasi Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih mengatakan, kedua terduga pelaku masing-masing berinisial TT dan GM ditangkap di lokasi berbeda setelah polisi menyelidiki informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di kawasan Dusun Sebangkau.

“Awalnya ada informasi terkait kegiatan mencurigakan dengan dugaan peredaran narkoba di kawasan Dusun Sebangkau. Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan hingga menangkap terduga pelaku pertama inisial TT sekitar pukul 22.15 WIB di salah satu gang di Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat,” kata Sadoko.

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Dari penangkapan TT, petugas menyita satu plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 20,39 gram, satu unit telepon genggam, dan satu unit sepeda motor.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan mengamankan GM sekitar pukul 22.41 WIB pada hari yang sama di kawasan Jalan M. Sohor, Desa Pemangkat Kota. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto masing-masing 0,70 gram dan 0,63 gram, uang tunai Rp2.301.000, serta satu unit telepon genggam.

Advertisement “Selanjutnya keduanya bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut,” kata Sadoko.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku, dan/atau pasal lain sesuai hasil penyidikan.