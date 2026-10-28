SMPN 1 Tebas Gelar Lomba Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda, Asah Bakat serta Kreativitas Siswa

PONTIANAK POST – SMP Negeri 1 Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, menggelar berbagai perlombaan untuk memperingati Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas, dan kepercayaan diri.

Kepala SMP Negeri 1 Tebas, Pordi, mengatakan peringatan tersebut tidak hanya bertujuan mengingatkan kembali semangat persatuan yang diwariskan melalui Sumpah Pemuda pada 1928, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk menggali potensi dan meraih prestasi.

“Kami ingin mengingatkan semangat persatuan yang diwariskan para pemuda melalui Sumpah Pemuda perlu terus ditanamkan kepada generasi muda, khususnya para murid di lingkungan sekolah. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan kreativitas, serta memberikan ruang bagi murid untuk berprestasi,” katanya, Selasa (27/8).

Perlombaan dilaksanakan antarkelas dengan berbagai cabang, mulai dari baca puisi, cerpen, vokal solo, pantomim, peragaan busana (fashion show), pidato, desain poster, spelling bee, hingga mendongeng.

Pordi mengatakan, siswa yang meraih prestasi pada lomba tertentu akan dipersiapkan untuk mewakili sekolah dalam ajang tingkat kecamatan, termasuk Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Advertisement “Beragam lomba akan dipertandingkan antarkelas. Nanti para juaranya akan kita bawa ke tingkat kecamatan dalam ajang FLS3N dan O2SN,” katanya.

Sekretaris Kegiatan Bulan Bahasa, Evi Melianti, mengatakan perlombaan tersebut juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan, mengembangkan potensi dan kompetensi, serta menumbuhkan rasa percaya diri siswa.

“Setiap murid memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kegiatan perlombaan di sekolah diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyalurkan kemampuan yang dimiliki, baik dalam bidang bahasa, seni, maupun bidang lainnya,” katanya.