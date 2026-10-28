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Sambas

Tawarkan Kuliah Sambil Kerja, Kampus Malaysia Buka Peluang Pendidikan dan Karier bagi Siswa Sambas

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Penulis: Fahrozi PP
Ilustrasi kuliah.
Ilustrasi kuliah.

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PONTIANAK POST – Sejumlah kampus di Malaysia menawarkan peluang pendidikan kepada lulusan SMA sederajat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Salah satu program yang ditawarkan adalah kuliah sambil bekerja, sehingga mahasiswa berpeluang memperoleh penghasilan selama menempuh pendidikan.

Salah satu kampus dari Negeri Sembilan, Malaysia, mendatangi sejumlah sekolah di Kabupaten Sambas untuk memperkenalkan program tersebut. Kunjungan itu sekaligus menjadi upaya menjajaki kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat.

“Kami ingin menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Sambas terutamanya, untuk menawarkan peluang-peluang pendidikan yang ada dengan kami. Alhamdulillah mereka agak kaget karena konsep yang kami berikan itu agak berbeda. Kami menawarkan kuliah berbasiskan kerja,” kata Muhammad Zainal Abidin bin Muhammad Tulus, perwakilan dari Malaysia.

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Menurut dia, program tersebut memungkinkan mahasiswa bekerja sambil kuliah. Selain menawarkan biaya kuliah yang terjangkau, program itu diharapkan membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan sendiri melalui penghasilan dari pekerjaan.

“Selain menawarkan harga kuliah yang terjangkau, nantinya mahasiswa bisa bekerja. Tapi nantinya mereka saat kuliah, sudah bisa mandiri, karena punya penghasilan sendiri,” katanya.

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Dia menambahkan, peluang bekerja juga terbuka setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan di industri perhotelan, termasuk perusahaan di beberapa negara di luar Malaysia. (fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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