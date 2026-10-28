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Sambas

Polres Sambas Periksa Kafe dan Penginapan, Tes Urine Pengunjung untuk Cegah Penyalahgunaan Narkoba

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Penulis: Rafael B. Junior
Ilustrasi narkoba. (Dok, Jawa Pos)
Ilustrasi narkoba. (Dok, Jawa Pos)

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PONTIANAK POST - Jajaran Polres Sambas mengintensifkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar sejumlah kafe dan penginapan di Kabupaten Sambas. Dalam kegiatan pada Sabtu (24/10) malam itu, petugas juga melakukan tes urine terhadap sejumlah pengunjung.

Kasi Humas Polres Sambas AKP Sadoko mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mendeteksi kemungkinan penyalahgunaan narkotika dan zat berbahaya lainnya.

Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Sambas IPTU Edy Sutrisno. Setelah itu, petugas bergerak memeriksa sejumlah kafe dan penginapan, termasuk di Kecamatan Tebas.

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Di salah satu kafe, petugas melakukan tes urine terhadap beberapa pengunjung sekaligus memberikan imbauan agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

“Petugas memakai tes enam parameter untuk mendeteksi methamphetamine, cocaine, morphine, amphetamine, benzodiazepines, dan THC, serta metode pemeriksaan etomidate. Petugas juga memberikan imbauan agar masyarakat bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” kata Sadoko.

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Sadoko mengatakan, kegiatan serupa akan rutin dilaksanakan sebagai langkah deteksi dini untuk menekan potensi penyalahgunaan narkoba, khususnya di lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat peredaran narkotika.

Polres Sambas juga mengajak pengelola tempat hiburan, penginapan, dan masyarakat berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan sekitar. (fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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