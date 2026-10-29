Yunisa Ajak Kader PKK Sambas Jadi Informan Bansos agar Bantuan Tepat Sasaran bagi Warga

PONTIANAK POST - Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Hj. Yunisa, mengajak seluruh kader PKK hingga tingkat desa mendukung pelaksanaan perlindungan sosial (perlinsos) dengan menyampaikan informasi mengenai warga yang berhak menerima bantuan sosial (bansos). Peran kader diharapkan membantu pemerintah memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Yunisa mengatakan, dukungan kader TP PKK diperlukan untuk memaksimalkan program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah. Dengan jejaring hingga tingkat desa, kader dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan pihak terkait mengenai kondisi warga di lingkungan masing-masing.

“Perlindos sangat diperlukan oleh masyarakat terutama yang kurang mampu. Sehingga kaum ibu atau kader TP PKK Kabupaten Sambas yang memiliki jejaring hingga tingkat desa, bisa menjadi informan,” kata Yunisa.

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Dia menjelaskan, kader dapat menyampaikan informasi apabila menemukan warga yang dinilai berhak menerima bantuan sosial, tetapi belum mendapatkannya.

“Ibu-ibu PKK bisa menjadi jejaring informasi, yakni sebagai informan. Misal di lingkungan tempat tinggal ada warga yang berhak dapat bantuan, segera disampaikan sehingga mereka bisa dapat bantuan, sehingga peran PKK bisa menjadikan program bantuan sosial tepat sasaran,” katanya.

Advertisement Upaya tersebut sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ditetapkan pada 5 Februari 2025.