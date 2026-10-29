Sambas Terima Hibah Alsintan Rp17,25 Miliar untuk Tujuh Koperasi, Perkuat Produksi Padi dan Jeruk

PONTIANAK POST - Petani di Kabupaten Sambas dapat suntikan dana kurang lebih Rp17,25 Miliar berupa alat mesin pertanian (Alsintan) serta sarana pendukung pertanian lainnya yang disalurkan melalui koperasi petani. Diharapkan, dukungan tersebut menjadi penyemangat untuk terus menjadikan Kabupaten Sambas sebagai sentra pertanian pangan.

Bantuan pertanian tersebut merupakan Program Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment (iCare) yang menjadi inisiatif Kementerian Pertanian RI (Kementan) yang bekerja sama dengan World Bank (Bank Dunia).

Bupati Sambas, H Satono bersama Wakil Bupati Sambas, H Heroaldi bersama dengan Direktur Program iCare, Syahrizal Muttakin, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Barat selaku PIU, Anjar Suprapto, secara simbolis serahkan bantuan yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Tebas, Kamis (29/10).

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Bupati Sambas, H Satono menyampaikan diterimanya bantuan pertanian tersebut, menjadi hal yang patut disyukuri. Pemerintah Kabupaten Sambas mengapresiasi program iCare Kementan, yang memberikan dukungan luar biasa untuk kemajuan pertanian di daerah ini.

“Kalau ditanya siapa yang paling bahagia atas bantuan iCare ini, jawabnya adalah saya. Lantaran apa yang diberikan, sesuai dengan kondisi di Kabupaten Sambas, dimana hampir 80 persen jumlah penduduk, berkecimpung didunia pertanian, sehingga ini berkah bagi petani untuk terus kembangkan pertanian,” kata Bupati Sambas.

Advertisement Bantuan ini, juga turun ditengah keterbatasan anggaran daerah. Sehingga apa yang diberikan menjadi bukti konkrit Presiden RI, melalui iCare Program Kementan RI memfokuskan pertanian di Kabupaten Sambas untuk terus berkembang, sehingga daerah ini terus menjadi lumbung pangan.

“Ini bukti konkrit program pemerintah melalui iCare Kementan, agar pertanian pangan di Kabupaten Sambas terus ditingkatkan, dimaksimalkan, terutama padi. Meski sudah surplus beras sesuai data 2025. tapi pertanian padi harus terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Satono.

Direktur Program I Care, Syahrizal Muttakin menyebutkan proyek iCare Kementan memilih Kabupaten Sambas, karena daerah ini punya keunggulan. Pertama adalah memiliki komoditas padi dan kedua komoditas jeruk.

“Dua komoditas yang dimiliki Kabupaten Sambas ini, bisa meningkatkan nilai ekonomi di masyarakat. Sehingga apa yang diberikan I Care Kementan berupa hibah sektor pertanian terus berkembang, baik melalui koperasi petani dan pertanian itu sendiri,” kata Muttakin.

Bantuan hibah tahun ini, juga bukan kali pertama. Di tahun lalu juga dialokasikan sekitar Rp3,9 Miliar dan ada 4 koperasi menerima bantuan. Kemudian sesuai hasil evaluasi, di 2026, ada hasil positif sehingga ada tujuh koperasi penerima hibah dengan bantuan alsintan lainnya dengan total nilai Rp17,2 Miliar. Bahkan jumlah ini terbesar bantuan yang diberikan ke 9 provinsi di Indonesia.