Kreatif! Siswa SMKN 1 Semparuk Ciptakan Jemuran Pakaian Otomatis Berbasis Sensor

PONTIANAK POST – Siswa SMK Negeri 1 Semparuk mengembangkan sejumlah peralatan berbasis mikrokontroler dan elektronika, di antaranya jemuran pakaian otomatis, palang pintu pembayaran otomatis, dan mobil kendali jarak jauh (remote control).

Salah satu siswa yang terlibat dalam pengembangan peralatan tersebut, Angga Saputra, mengatakan dirinya bersama tim merakit jemuran pakaian otomatis dan palang pintu pembayaran otomatis dengan memanfaatkan ilmu yang dipelajari di sekolah.

Angga menjelaskan, jemuran otomatis tersebut menggunakan sensor yang memungkinkan alat membuka atau menutup dalam kondisi tertentu.

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“Misalnya untuk alat jemur pakaian, di sini kami pasang alat sensor hujan atau suhu. Sehingga jika suhu udara di bawah 30 derajat, secara otomatis akan tertutup sehingga pakaian yang dijemur bisa aman dari hujan,” katanya.

Menurut Angga, pembuatan alat dilakukan dengan menyiapkan komponen yang diperlukan, kemudian merakitnya hingga menjadi peralatan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Proses tersebut juga memanfaatkan materi pembelajaran di sekolah dan referensi dari media sosial mengenai alat serupa yang dibuat pelajar maupun pihak lain.

Advertisement “Kalau untuk peralatan jemuran otomatis ini, kami tinggal merakitnya, termasuk bagaimana belajar dari pelajaran di sekolah, kemudian melihat di media sosial alat-alat serupa yang sudah dihasilkan pelajar atau orang lain,” kata siswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak itu.

Dia menyebutkan, karya tersebut merupakan penggabungan perangkat lunak dan perangkat keras. Hal senada disampaikan Adila, yang bersama Angga dan siswa lainnya turut merakit jemuran pakaian otomatis. Dia mengatakan, proses pembuatan alat tersebut dilakukan melalui kerja sama tim.