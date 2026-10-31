Laskar Himpaudi Sambas Bertolak ke Sintang, Yunisa Harap Pembinaan PAUD Semakin Kuat

PONTIANAK POST - Bunda PAUD Kabupaten Sambas, Hj. Yunisa, berharap keikutsertaan kontingen Laskar Himpaudi Sambas dalam peringatan HUT ke-21 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) tingkat Provinsi Kalimantan Barat dapat memperkuat pembinaan PAUD di daerah.

Yunisa yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Sambas itu memberikan semangat kepada seluruh anggota kontingen yang bertolak ke Kabupaten Sintang untuk mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HUT Himpaudi Kalbar 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang berkumpul, tetapi juga menjadi kesempatan mempererat silaturahmi antarpengurus Himpaudi kabupaten dan kota se-Kalbar. Selain itu, peserta dapat bertukar pikiran untuk bersama-sama membangun daerah.

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Yunisa menegaskan, upaya memajukan PAUD membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk masyarakat. Sebab, pendidikan anak usia dini merupakan tahap penting dalam membangun dasar pendidikan anak.

“Dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat menjadi hal penting dalam rangka memajukan PAUD di Kabupaten Sambas. Lantaran, peran PAUD untuk pendidikan anak menjadi tahapan yang paling penting,” katanya.

Advertisement Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, yang hadir dalam pelepasan kontingen, turut menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan PAUD di Sambas. Dia berharap seluruh rangkaian kegiatan yang diikuti kontingen Sambas di Sintang berjalan baik dan lancar.