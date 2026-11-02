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Sambas

Peduli Cagar Budaya, PT PANP dan PT SAM Salurkan Bantuan CSR Rp20 Juta ke Istana Sambas

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Penulis: Fahrozi PP
Istana Alwatzikhoebillah Sambas Terima Bantuan CSR Rp20 Juta untuk Perawatan
Istana Alwatzikhoebillah Sambas Terima Bantuan CSR Rp20 Juta untuk Perawatan

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PONTIANAK POST - Kepedulian terhadap kelestarian cagar budaya ikonik dan pusat peninggalan sejarah yakni Istana Alwatzikhoebillah Sambas. Melalui dana CSR, PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman (PT PANP) bersama PT Sentosa Asih Makmur (PT SAM) serahkan bantuan kepada pihak Istana. 

Bantuan dana CSR diserahkan Asisten Social Security License (SSL) PT PANP dan PT SAM, H Abdul Rahman dan diterima langsung Yang Mulia Pangeran Ratu M Tarhan di Istana Alwatzikhoebillah Sambas.

“Alhamdulillah, kami dari pihak perusahaan melalui dana CSR peduli terhadap keberadaan Istana Sambas, yang merupakan cagar budaya dan peninggalan sejarah yang masih ada sampai sekarang, dana yang kami salurkan Rp20 juta yang itu direalisasikan melalui barang,” kata Abdul Rahman, Senin (2/11).
Menurutnya, ini bentuk kepedulian pihak perusahaan yang selama ini beroperasi di wilayah Kabupaten Sambas. Diharapkan, bantuan yang diberikan menjadi bagian untuk turut menjaga sejarah daerah ini.

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Bahkan, kedepannya pihak perusahaan juga akan berkoordinasi dan berkomunikasi, agar setiap tahunnya. Melalui dana CSR bisa disisihkan untuk kegiatan perawatan di Istana Sambas. 

“Tentunya kami akan melihat kondisi yang perlu untuk adanya perbaikan, misalnya pengecatan tiang yang ada di halaman Istana, jadi ini bentuk dukungan dari pihak perusahaan,” katanya.(fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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