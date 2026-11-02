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Sambas

Polres Sambas Ungkap Dugaan Peredaran Narkotika di Pemangkat, Satu Orang Diamankan

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Penulis: Fahrozi PP
Ilustrasi narkoba.
Ilustrasi narkoba.

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PONTINAK POST – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sambas bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sambas mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika di Kecamatan Pemangkat, Jumat (30/10/2026). Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial HS beserta sejumlah barang bukti.

Kasi Humas Polres Sambas, AKP Sadoko, mengatakan dalam pengungkapan yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB tersebut, petugas menemukan tiga plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,54 gram.

Selain itu, petugas juga mengamankan dua butir pil berwarna merah muda yang diduga ekstasi dengan berat bruto 0,72 gram.

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"Uang tunai sebesar Rp2.915.000, timbangan digital, dan satu unit telepon genggam juga diamankan," katanya.

Selanjutnya, HS bersama seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sambas untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

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Sadoko menjelaskan, penanganan perkara masih terus dikembangkan melalui pemeriksaan terhadap terlapor dan saksi. Atas dugaan tindak pidana tersebut, HS disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus tersebut juga mendapat dukungan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di Kecamatan Pemangkat.

"Polres Sambas mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba demi mewujudkan Sambas yang aman dan bebas dari narkotika," katanya. (fah)

 

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Editor : Rafael B. Junior
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