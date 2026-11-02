PLBN Aruk Didorong Jadi Pintu Ekspor Beras dan Jeruk Sambas ke Malaysia

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, agar dapat dimanfaatkan sebagai pintu ekspor komoditas pertanian ke Malaysia. Pasalnya, hingga kini aktivitas ekspor komoditas pertanian dalam skala besar dari wilayah tersebut masih memanfaatkan PLBN Entikong.

Bupati Sambas, H. Satono, mengatakan PLBN Aruk sebenarnya telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya dry port atau terminal logistik. Namun, fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan ekspor.

"Ekspor dikirim melalui PLBN Entikong, sementara untuk di PLBN Aruk belum bisa ekspor, padahal sudah ada dry port," katanya.

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Menurut Satono, pemanfaatan PLBN Aruk sebagai pintu ekspor membutuhkan dukungan dan kesiapan dari kedua negara, terutama dari pihak Malaysia. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah fasilitas dry port di wilayah Malaysia sebagai pendukung aktivitas perdagangan lintas batas.

Ia mengungkapkan, persoalan tersebut pernah disampaikannya kepada menteri terkait di Malaysia. Namun, berdasarkan penjelasan kementerian terkait di negara tersebut, kesiapan fasilitas di sisi Malaysia masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Malaysia juga selama ini menerima pasokan beras dari Thailand dan India.

Advertisement Satono menilai, apabila jalur ekspor melalui PLBN Aruk dapat direalisasikan, hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Sambas, khususnya bagi para petani.

Menurutnya, sejumlah komoditas pertanian unggulan Sambas memiliki peluang untuk dipasarkan ke Malaysia. Komoditas tersebut antara lain beras, jeruk, termasuk jeruk madu dan jeruk madu susu, serta kelapa.

"Sebenarnya dari Malaysia, berkenan untuk membeli komoditas pertanian Kabupaten Sambas, termasuk padi maupun jeruk dan lainnya. Jadi, hasil produksi pertanian, baik jeruk madu, jeruk madu susu, kelapa maupun komoditas lainnya, bisa diekspor ke Malaysia," katanya.

Pemerintah Kabupaten Sambas, lanjut Satono, akan terus memperjuangkan agar PLBN Aruk dapat difungsikan sebagai pintu ekspor komoditas pertanian. Upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi petani setempat.