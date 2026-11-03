BPJS Guru PPPK Paruh Waktu Dinonaktifkan, Pemkab Sambas Belum Bayar Iuran Sejak Januari 2026

PONTIANAK POST– Kepesertaan BPJS Kesehatan sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) bidang pendidikan di Kabupaten Sambas dinonaktifkan mulai 1 November 2026. Penonaktifan tersebut berkaitan dengan belum diterimanya pembayaran iuran dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk periode Januari hingga Oktober 2026.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singkawang, Alicia Ade Nursyafni, mengatakan penonaktifan diberlakukan bagi PPPK PW di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas karena kewajiban pembayaran iuran oleh pemberi kerja belum terpenuhi sesuai ketentuan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga akhir Oktober 2026, pembayaran iuran dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk periode Januari hingga Oktober 2026 belum diterima.

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“Meskipun terdapat kewajiban iuran yang belum terpenuhi, selama periode Januari hingga Oktober 2026 peserta tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap, di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL),” katanya.

BPJS Kesehatan, lanjut Alicia, terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas agar kewajiban pembayaran iuran segera diselesaikan.

Advertisement “Kami memahami bahwa jaminan kesehatan merupakan kebutuhan penting bagi peserta dan keluarganya. Oleh karena itu, kami berharap penyelesaian kewajiban tersebut dapat segera dilakukan sehingga kepastian perlindungan kesehatan peserta tetap terjaga,” ujar Alicia.

Dia menjelaskan, peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara dikenai iuran sebesar 5 persen dari gaji atau upah setiap bulan. Rinciannya, 4 persen dibayarkan pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta. Seluruh iuran menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk disetorkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Penonaktifan tersebut dikeluhkan sejumlah PPPK PW bidang pendidikan di Kabupaten Sambas. Seorang tenaga kependidikan yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku terkejut saat mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan miliknya tidak aktif.

“Terkejutlah, tiba-tiba kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan, tahunya per 1 November 2026,” katanya.

Dia mengetahui informasi tersebut setelah membaca pemberitaan di media massa, kemudian mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan dirinya dan keluarga secara daring.