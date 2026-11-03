Awal Mula Ratusan Warga Geruduk PLBN Aruk, Kasus Berakhir Mediasi Damai dan Hukum Adat

PONTIANAK POST - Polres Sambas lakukan pengamanan terhadap aksi sejumlah warga dari Kabupaten Bengkayang yang mendatangi Wisma Nusantara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Senin (2/11) yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIB.

Massa yang awalnya puluhan hingga bertambah berkisar ratusan orang tersebut, hingga malam berada di Wisma Nusantara PLBN Aruk. Mereka berniat mencari sejumlah petugas Bea dan Cukai PLBN Aruk.

Hal ini merupakan buntut dari cekcok saat kegiatan pemeriksaan yang dilakukan petugas BC kepada empat orang calon Pelintas yang merupakan warga Bengkayang pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 WIB di PLBN Aruk.

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Bahkan, sempat terjadi ketegangan ketika massa yang mencari sejumlah pejabat BC di sejumlah kamar Wisma Nusantara PLBN. Lantaran mereka tak kunjung menemukan beberapa petugas BC yang dimaksud.

Kasatreskrim Polres Sambas, AKP Suwandi membenarkan adanya massa yang mendatangi Wisma Nusantara PLBN Aruk Sajingan Besar. Hal tersebut sebagai buntut dari adanya kesalahpahaman antara petugas BC dengan empat orang masyarakat dari Kabupaten Bengkayang yang akan melintas ke Malaysia.

Advertisement Berdasarkan informasi yang diperoleh. Kejadian bermula pada Senin (2/11) sekitar pukul 14.30 WIB.

Di mana Petugas Bea Cukai PLBN Aruk Kabupaten Sambas melakukan pemeriksaan barang terhadap empat pelintas yakni warga dari Kabupaten Bengkayang yang akan melakukan perjalanan ke Malaysia melalui PLBN Aruk.

“Saat dilakukan pemeriksaan, sempat ada cekcok serta protes dari empat calon pelintas tersebut, akhirnya mereka berempat pun tidak jadi berangkat karena diduga ada miskomunikasi. Hal ini menyebabkan calon pelintas tidak puas dan akan datang dengan membawa massa ke PLBN Aruk,” kata AKP Suwandi.

Hingga akhirnya, sekitar pukul 17.00 Wib, massa yang diketuai M datang. Awalnya belasan orang, namun berikutnya massa bertambah. Sehingga sempat terjadi ketegangan antara pihak keamanan yang sudah bersiaga baik unsur Polri dan TNI.

“Anggota Polsek Sajingan Besar, kemudian Brimob dan Pamtas TNI AD sebanyak 30 personil, bersiaga di kompleks Wisma Nusantara,” katanya.