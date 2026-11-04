Kontingen Sambas Kirim 108 Peserta untuk Berlaga di 12 Cabang Porsenijar Kalbar 2026

PONTIANAK POST - Kabupaten Sambas mengirimkan 108 orang untuk mengikuti 12 cabang lomba dalam Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang.

Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Djuhardi Alwi berharap para peserta tidak hanya berorientasi pada prestasi dan kemenangan. Menurutnya, Porsenijar juga menjadi kesempatan bagi pelajar untuk memperkuat mental, membangun karakter, serta menjalin persaudaraan dengan peserta dari daerah lain.

“Sebagai ajang perlombaan, tentunya harapannya adalah menjadi yang terbaik. Namun, di balik itu semua, kontingen pelajar Kabupaten Sambas di ajang Porsenijar juga dapat menjalin persaudaraan dan silaturahmi dengan yang lain selama kegiatan berlangsung di daerah orang,” kata Heroaldi, kemarin.

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Dia meminta para peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bertukar pengalaman dengan kontingen kabupaten dan kota lainnya. Suasana kebersamaan selama perlombaan, lanjutnya, diharapkan dapat membangun hubungan yang semakin akrab sekaligus menumbuhkan karakter positif.

“Selama kegiatan yang dipusatkan di Kota Singkawang, jadikan ajang itu untuk bertukar pengalaman satu dengan yang lain, yang tidak akrab jadi semakin akrab. Dan ini menjadi bentuk pembentukan karakter,” ujarnya.