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Sambas

Dorong Masyarakat Agamis dan Perkuat Ekonomi Umat, Bupati Lantik Pengurus Daerah IPHI Sambas

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Penulis: Fahrozi PP
DILANTIK: Kegiatan pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sambas masa bakti 2026–2030 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Senin (2/11/2026).
DILANTIK: Kegiatan pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sambas masa bakti 2026–2030 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Senin (2/11/2026).

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PONTIANAK POST– Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sambas periode 2026–2030 menyiapkan sejumlah program untuk mendukung terwujudnya masyarakat agamis sekaligus memperkuat ekonomi umat. Salah satunya melalui rencana pembentukan koperasi yang dapat membantu permodalan pelaku usaha kecil dan menengah.

Ketua IPHI Kabupaten Sambas periode 2026–2030, H. Wasli Matsum, mengatakan organisasinya akan bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia.

“IPHI akan bermitra dengan Pemkab Sambas untuk bagaimana mewujudkan masyarakat yang agamis, yang berakhlak mulia, termasuk bagaimana turut mengawal jalannya program pemerintahan,” kata Wasli.

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Dengan jumlah anggota lebih dari 10 ribu jemaah, IPHI juga berencana membentuk lembaga ekonomi umat berupa koperasi. Lembaga ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah melalui dukungan permodalan.

“Sesuai arahan Bupati Sambas, bagaimana IPHI yang memiliki 10 ribu jemaah, membentuk lembaga koperasi, yang nantinya bisa memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah,” ujarnya.

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Selain itu, koperasi tersebut direncanakan dapat menyalurkan pinjaman kepada warga yang membutuhkan melalui kegiatan sosial.

Di bidang pembinaan haji, IPHI akan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan bagi calon jemaah, termasuk kegiatan manasik. Upaya tersebut diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji sehingga jemaah dapat meraih predikat haji mabrur.

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IPHI juga akan mengoptimalkan pemanfaatan bangunan Asrama Haji Kabupaten Sambas. Kompleks tersebut direncanakan menjadi pusat kegiatan organisasi, mulai dari kantor dan sekretariat hingga tempat persiapan calon jemaah haji.

“Kami merencanakan nanti dibangun miniatur Ka'bah di kompleks Asrama Haji, sehingga di tempat itulah nanti akan dijadikan pusat kegiatan persiapan ibadah haji,” katanya.

Wasli berharap dukungan pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat agar seluruh program kepengurusan IPHI Kabupaten Sambas periode 2026–2030 dapat berjalan dengan baik. (fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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