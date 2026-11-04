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Sambas

Kuota Haji Sambas Tahun Depan Naik, Sambas Dapat Jatah 117 Jemaah

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Penulis: Fahrozi PP
Bupati Sambas H Satono menghadiri kegiatan manasik haji bagi CJH 2027.
Bupati Sambas H Satono menghadiri kegiatan manasik haji bagi CJH 2027.

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PONTIANAK POST – Kabupaten Sambas mendapatkan kuota haji sebanyak 117 jemaah untuk musim haji 2027. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2026 yang hanya sebanyak 18 jemaah.

Bupati Sambas H. Satono mengatakan, pemerintah daerah akan mendukung persiapan keberangkatan hingga kepulangan jemaah. Salah satunya dengan menyiapkan biaya transportasi dari Sambas menuju Pontianak.

“Alhamdulillah, di 2027 Kabupaten Sambas mendapatkan kuota 117 jemaah, dan tidak seperti tahun 2026 yang hanya 18 jemaah,” kata Satono, Selasa (3/11).

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Menurut dia, mekanisme pembagian kuota haji kini berubah seiring terbentuknya Kementerian Haji. Kuota ditetapkan dari pemerintah pusat ke tingkat provinsi, kemudian dibagi untuk masing-masing kabupaten dan kota.

Satono meminta calon jemaah yang telah masuk dalam kuota 117 orang mulai mempersiapkan diri, baik secara lahir maupun batin. Sebab, ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan mental dan spiritual, tetapi juga kondisi fisik yang prima.

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“Jadi sekarang ini, bagi nama yang sudah ditetapkan masuk 117 calon jemaah haji, persiapkan lahir dan batin, karena memang haji selain karena memenuhi panggilan Allah SWT, juga menjadi ibadah yang memerlukan fisik,” ujarnya.

Satono juga membuka kegiatan manasik haji bagi 117 calon jemaah haji Kabupaten Sambas untuk musim haji 1448 Hijriah. Manasik menjadi salah satu tahapan persiapan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, terutama untuk memahami tata cara pelaksanaan ibadah dan menjaga kesiapan fisik. (fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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