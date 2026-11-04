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Sambas

Pelayanan PLBN Aruk Ditutup Sementara, Warga Sambas Tunda Keberangkatan ke Malaysia

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Penulis: Fahrozi PP
PLBN Aruk Sambas Tutup Sementara, Warga Belum Bisa Melintas ke Malaysia hingga Waktu Belum Ditentukan
PLBN Aruk Sambas Tutup Sementara, Warga Belum Bisa Melintas ke Malaysia hingga Waktu Belum Ditentukan

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PONTIANAK POST - Sejumlah warga Kabupaten Sambas, mengaku tak bisa melintas ke Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Sajingan Besar Kabupaten Sambas pada Rabu (4/11). Hal tersebut kaitannya dengan masih tutupnya pelayanan bagi pelintas.

Seperti yang disampaikan Atim, warga Mensemat Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. Dirinya rencana pada Rabu (4/11), akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja.

“Mau berangkat ke Malaysia, sudah bersiap-siap. Tapi dapat telpon dari travel perjalanan yang akan membawa dirinya, jika tak bisa masuk ke Malaysia, karena PLBN Aruk tutup pada Rabu (4/11),” kata Atim.
Dirinya pun dengan pakaian yang siap akhirnya minum kopi di warung kopi yang ada di Pasar Sambas. Kemudian, akan menunggu kabar dari pihak travel yang akan membawanya kapan PLBN Aruk kembali dibuka.

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“Biasanya nanti subuh atau pagi, pihak travel menelepon kami, apakah bisa berangkat atau tidak, jadi menunggulah kami informasi dari mereka,” katanya.

Tempat dirinya bekerja pun sudah diberitahu, jika dirinya belum bisa berangkat ke Malaysia. “Sudah menghubungi tempat kerja, kalau kami tak bisa berangkat, jadi mereka juga menunggu,” katanya.

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Lain pula yang dirasakan Eri warga Sambas. Dirinya rencana akan berangkat ke Malaysia pada Kamis (5/11) untuk tujuan jalan-jalan. Adanya kabar penutupan, dirinya pun juga menunggu kabar dari PLBN Aruk.

“Menunggu lah, kabar selanjutnya, apakah sudah terbuka atau belum di PLBN Aruk, rencana Kamis akan ke Kuching bersama rombongan, jadi masih menunggu informasi,” katanya. Dirinya pun mengaku sudah siapkan apa saja yang rencananya dibawa ke Malaysia, termasuk menukar Rupiah dengan Ringgit Malaysia (RM). “Sudah siap, sudah beli kuota internet untuk di Malaysia, tukar Rupiah dengan RM, intinya tinggal menunggu informasi dari PLBN Aruk,” katanya.

Sementara itu, dari pihak Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk ketika dikonfirmasi membenarkan jika pada Rabu (4/11) PLBN Aruk sementara ditutup operasionalnya. “Benar hari ini (Rabu) PLBN Aruk sementara ditutup untuk operasional pelayanannya,” katanya. Ketika ditanya sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, pihaknya menyampaikan hingga waktu yang belum ditentukan. “Penutupan sementara operasional pelayananan hingga waktu yang belum dapat ditentukan,” katanya.

Pihak PLBN Aruk, akan menyampaikan ke publik jika sudah buka atau masih tutup. “Jika ada informasi terbaru mengenai buka pelayanan akan disampaikan ke masyarakat,” katanya.

Penutupan operasional pelayanan, menjadi dampak adanya ketegangan antara petugas Bea dan Cukai PLBN Aruk dengan pelintas yang merupakan warga Kabupaten Bengkayang pada Senin (2/11) malam lalu.(fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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