PLBN Aruk Tutup: Warga Kecewa Gagal ke Malaysia, Pelayanan Dihentikan Tanpa Batas Waktu

PONTIANAK POST – Penutupan sementara pelayanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, membuat sejumlah warga gagal menyeberang ke Malaysia, Rabu (4/11). Mereka terpaksa menunda perjalanan, mulai dari keperluan bekerja hingga berwisata ke Kuching.

Atim, warga Mensemat, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, mengaku sudah bersiap berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Namun, rencana itu tertunda setelah pihak travel mengabarkan bahwa pelayanan PLBN Aruk ditutup sementara.

Advertisement “Mau berangkat ke Malaysia, sudah bersiap-siap. Tapi dapat telepon dari travel perjalanan yang akan membawa saya, kalau tidak bisa masuk ke Malaysia karena PLBN Aruk tutup pada Rabu (4/11),” kata Atim.

Dengan pakaian yang sudah disiapkan, Atim akhirnya menunggu kabar di sebuah warung kopi di Pasar Sambas. Ia berharap pihak travel segera memberi informasi mengenai jadwal keberangkatan berikutnya.

“Biasanya nanti subuh atau pagi, pihak travel menelepon kami, apakah bisa berangkat atau tidak. Jadi, menunggulah kami informasi dari mereka,” ujarnya.

Advertisement Atim mengaku sudah menghubungi tempatnya bekerja di Malaysia untuk memberitahukan penundaan keberangkatan. Pihak tempat kerja pun kini menunggu kepastian kapan ia bisa melintas.

Penundaan juga dialami Eri, warga Sambas, yang berencana berwisata ke Kuching bersama rombongan pada Kamis (5/11). Ia mengaku masih menunggu informasi pembukaan kembali pelayanan PLBN Aruk.

“Menunggu kabar selanjutnya, apakah sudah dibuka atau belum di PLBN Aruk. Rencananya Kamis akan ke Kuching bersama rombongan, jadi masih menunggu informasi,” katanya.

Berbagai persiapan perjalanan sebenarnya sudah dilakukan Eri. Ia telah membeli kuota internet untuk digunakan di Malaysia dan menukar rupiah dengan ringgit Malaysia.