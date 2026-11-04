Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sambas

PLBN Aruk Tutup: Warga Kecewa Gagal ke Malaysia, Pelayanan Dihentikan Tanpa Batas Waktu

A
Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
KEDATANGAN PELINTAS: Suasana kedatangan pelintas di PLBN Aruk yang akan diperiksa dan menjalani karantina selama lima hari. Karantina terhadap mereka mulai diberlakukan sejak 20 Maret lalu. ISTIMEWA
Ilustrasi suasana pelintas di PLBN Aruk. ISTIMEWA

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Penutupan sementara pelayanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, membuat sejumlah warga gagal menyeberang ke Malaysia, Rabu (4/11). Mereka terpaksa menunda perjalanan, mulai dari keperluan bekerja hingga berwisata ke Kuching.

Atim, warga Mensemat, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, mengaku sudah bersiap berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Namun, rencana itu tertunda setelah pihak travel mengabarkan bahwa pelayanan PLBN Aruk ditutup sementara.

Advertisement

“Mau berangkat ke Malaysia, sudah bersiap-siap. Tapi dapat telepon dari travel perjalanan yang akan membawa saya, kalau tidak bisa masuk ke Malaysia karena PLBN Aruk tutup pada Rabu (4/11),” kata Atim.

Dengan pakaian yang sudah disiapkan, Atim akhirnya menunggu kabar di sebuah warung kopi di Pasar Sambas. Ia berharap pihak travel segera memberi informasi mengenai jadwal keberangkatan berikutnya.

“Biasanya nanti subuh atau pagi, pihak travel menelepon kami, apakah bisa berangkat atau tidak. Jadi, menunggulah kami informasi dari mereka,” ujarnya.

Advertisement

Atim mengaku sudah menghubungi tempatnya bekerja di Malaysia untuk memberitahukan penundaan keberangkatan. Pihak tempat kerja pun kini menunggu kepastian kapan ia bisa melintas.

Penundaan juga dialami Eri, warga Sambas, yang berencana berwisata ke Kuching bersama rombongan pada Kamis (5/11). Ia mengaku masih menunggu informasi pembukaan kembali pelayanan PLBN Aruk.

“Menunggu kabar selanjutnya, apakah sudah dibuka atau belum di PLBN Aruk. Rencananya Kamis akan ke Kuching bersama rombongan, jadi masih menunggu informasi,” katanya.

Berbagai persiapan perjalanan sebenarnya sudah dilakukan Eri. Ia telah membeli kuota internet untuk digunakan di Malaysia dan menukar rupiah dengan ringgit Malaysia.

Advertisement
Editor : Aristono Edi Kiswantoro
Bagikan:

Artikel Terkait

Haru Kelulusan Terakhir SD Bunda Sungai Pinyuh, Sekolah Resmi Ditutup

Haru Kelulusan Terakhir SD Bunda Sungai Pinyuh, Sekolah Resmi Ditutup

SD Bunda Sungai Pinyuh resmi tutup usai delapan siswa angkatan terakhir dinyatakan lulus 100 persen.

Tiga Bandara Kembali Beroperasi Usai Terdampak Abu Gunung Anak Krakatau

Tiga Bandara Kembali Beroperasi Usai Terdampak Abu Gunung Anak Krakatau

Operasional tiga bandara kembali dibuka setelah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Zulhas: Kampung Nelayan Merah Putih di Lombok Tengah Raup Pendapatan Rp133 Juta, Jadi Model Penguatan Ekonomi Pesisir

Zulhas: Kampung Nelayan Merah Putih di Lombok Tengah Raup Pendapatan Rp133 Juta, Jadi Model Penguatan Ekonomi Pesisir

KNMP Bilelando mencatat pendapatan Rp133 juta dalam 3,5 bulan operasional dan menjadi model penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer