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Sambas

Bapas Sambas Perkuat Pengawasan Mantan Warga Binaan dengan Melibatkan Desa hingga Pemerintah Daerah

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Penulis: Fahrozi PP
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Bapas Kelas II Sambas di Hotel Pantura Jaya Sambas, Rabu (4/11) membahas reintegrasi sosial mantan warga binaan.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Bapas Kelas II Sambas di Hotel Pantura Jaya Sambas, Rabu (4/11) membahas reintegrasi sosial mantan warga binaan.

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PONTIANAK POST – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sambas melibatkan pemerintah desa, kecamatan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan serta mendukung reintegrasi sosial mantan warga binaan agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Bapas Kelas II Sambas di Hotel Pantura Jaya Sambas, Rabu (4/11). Kegiatan itu dibuka Wakil Bupati Sambas H Heroaldi dan diikuti sejumlah kepala desa, camat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan pemerintah daerah Bengkayang, Singkawang, dan Landak.

Heroaldi mengatakan, mantan warga binaan menghadapi berbagai tantangan setelah kembali ke masyarakat. Selain persoalan mental, kesulitan ekonomi dan mendapatkan pekerjaan juga menjadi kendala.

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“Banyak tantangan yang dihadapi mantan warga binaan usai menjalani hukuman saat kembali ke masyarakat. Selain mental, ekonomi juga menjadi hal kesulitan mereka, lantaran adanya kesulitan mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Menurutnya, dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat diperlukan agar mantan warga binaan dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Bapas.

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Kabid Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjen Lapas Kalbar, B Nurrahman, mengatakan seluruh unsur, mulai dari pemerintah desa dan kecamatan, aparat keamanan hingga pemerintah daerah, perlu memiliki persepsi yang sama dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

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“Bagaimana kondisi mantan warga binaan, sangat tergantung dari masyarakat, keluarga dan lingkungannya, termasuk dukungan seluruh pihak terkait, sehingga mereka benar-benar bisa menjalani kehidupan di tengah masyarakat dan tak lagi berbuat kejahatan lagi,” katanya.

Kepala Bapas Kelas II Sambas Samsun menjelaskan, FGD tersebut berfokus pada penguatan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah bebas dan sedang menjalani pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan.

“Kami berharap setelah kegiatan ini, semua elemen yang ada termasuk masyarakat memiliki persepsi sama, untuk ke depannya bagaimana mencegah klien mengulangi tindak pidana (residivis) dan memastikan proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik,” katanya.

Samsun mengatakan, pengawasan membutuhkan dukungan berbagai pihak di lapangan. Karena itu, Tim Kelayan Binter yang ada di setiap kecamatan dan desa diharapkan dapat mendekatkan pengawasan agar lebih humanis dan efektif.

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Editor : Miftahul Khair
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