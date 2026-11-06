PLBN Aruk Sambas Masih Tutup, Pelintas Batas Indonesia-Malaysia Diminta Sesuaikan Perjalanan

PONTIANAK POST – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kecamatan Sajingan Besar masih belum beroperasi hingga Kamis (5/11). Belum ada kepastian kapan pelayanan di pintu perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut kembali dibuka.

Dalam pengumuman resminya pada Kamis (5/11), pengelola PLBN Aruk menyampaikan pelayanan operasional belum dapat dilaksanakan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Masyarakat, pelintas batas, dan pengguna layanan diminta menyesuaikan perjalanan.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pelintas dan pelaku usaha travel memilih jalur PLBN Entikong untuk masuk ke Malaysia. Bahkan, pelintas dari sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat terpaksa mengalihkan perjalanan melalui jalur tersebut.

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“Melalui rute Entikong, karena PLBN Aruk Sajingan Besar masih tutup,” kata Udi, Kamis (5/11). Udi mengaku harus tetap berangkat ke Malaysia untuk mengantar pasien ke rumah sakit di Kuching.

Sementara itu, sejumlah warga Sambas memilih menunda perjalanan karena jalur alternatif melalui Entikong dinilai terlalu jauh dan menambah biaya.

Advertisement “Kami menunda perjalanan ke Malaysia, karena PLBN Aruk masih tutup. Kalau lewat Entikong terlalu jauh, dan tentunya akan menambah biaya perjalanan,” kata Iin.