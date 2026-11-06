Curah Hujan Kabupaten Sambas Diprediksi Capai 500 Milimeter per Bulan hingga Desember 2026

PONTIANAK POST - Kabupaten Sambas diprediksi mengalami curah hujan kategori tinggi, yakni 300–500 milimeter per bulan, pada periode Oktober hingga Desember. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi potensi bencana akibat hujan.

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Sambas menjadi salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas tinggi.

Secara umum, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga lebat, terutama pada siang hingga dini hari. Hujan juga berpeluang disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat.

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Wakil Bupati Sambas Heroaldi meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi tersebut. Menurut dia, prakiraan BMKG perlu menjadi perhatian bersama agar hujan tidak menimbulkan bencana.

“Sesuai dengan prakiraan dari BMKG, hujan akan sering turun di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Sambas, tentunya ini patut menjadi kewaspadaan,” kata Heroaldi.

Advertisement Dia berharap kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dapat memastikan hujan yang turun membawa manfaat, bukan menimbulkan musibah.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas Yakob Pujana juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap peningkatan curah hujan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan rumah, terutama saluran pembuangan air.