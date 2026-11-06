PKK Sambas Edukasi Remaja Putri tentang Kesehatan Reproduksi dan Pentingnya Konsumsi TTD

PONTIANAK POST – Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas terus mendorong pencegahan stunting dan edukasi kesehatan reproduksi (kespro) bagi remaja. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi di sekolah dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Salah satunya dilaksanakan di SMP Negeri 4 Sambas melalui kolaborasi TP PKK Kabupaten Sambas, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dan Puskesmas Sambas.

TKegiatan tersebut menghadirkan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dr. Yosi Ridinal Fitra, sebagai narasumber. Acara juga dirangkai dengan pembagian dan minum Tablet Tambah Darah (TTD) secara serentak bagi remaja putri.

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Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Hj. Yunisa mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk meningkatkan perhatian terhadap pencegahan stunting sekaligus memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja.

“Apa yang dilakukan merupakan bentuk kolaborasi memberikan perhatian terhadap pencegahan stunting dan edukasi kespro kepada remaja putri, sehingga ini bentuk kerjasama yang baik untuk terus dilakukan,” kata Yunisa, belum lama ini.

Advertisement Dia menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, narasumber, dan tim SMP Negeri 4 Sambas yang mendukung kegiatan tersebut. Dia berharap kegiatan itu dapat menjadi gerakan aksi bergizi dan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah untuk mencegah anemia pada remaja putri di Kabupaten Sambas.