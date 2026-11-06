Poltesa Bantu Koperasi Segarau Bangun Tani Susun Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi

PONTIANAK POST - Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sambas laksanakan kegiatan Project Based Learning. Kegiatan tersebut dilaksanakan mitra antar Program Studi Akuntansi Sektor Publik dengan sasaran Pengurus Koperasi Segarau Bangun Tani Kecamatan Tebas pada Jumat (6/11) yang berfokus bagaimana koperasi petani menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan akuntansi.

Adapun pelaksanaan project based learning dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik terdiri dari Adly Aditya Pratama, Nunung Setia Maulidina, Ahmad Aziz, Ainun Fadhila Daud, Najla Nuzulya Ramadhani, Pinky Nur Istiqamah, dan Nur Fathi Rahman. Adapun dosen yang mendampingi project tersebut adalah Muji Burrohman, S.Tr.Ak.,M.Ak., Pahmi Ardi S.Tr.Ak.,M.Ak., dan U. Ari Alrizwan S.Tr.Ak.,M.Ak. Kegiatan Project Based Learning merupakan kegiatan yang didanai pada DIPA Poltesa Tahun 2026.

Melalui kegiatan yang mengusung judul Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Segarau Bangun Tani Dengan Usaha Saprotan dan Jeruk Sambas. Diharapkan dapat membantu pengurus koperasi dalam menyajikan laporan keuangan. Kemudian bagian dari mahasiswa berpraktek secara langsung.

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"Selain membantu pengurus koperasi petani dalam membuat laporan sesuai ketentuan akuntansi. Kami berharap dalam kegiatan ini mahasiswa kami dapat berpraktek secara langsung membantu Koperasi Segarau Bangun Tani untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan akuntansi,” kata Dosen Pendamping Kegiatan.

Kegiatan yang bertajuk Project based learning dari tim Prodi Akuntansi Sektor Publik disambut hangat oleh Koperasi Segarau Bangun Tani dengan harapan setelah kegiatan bisa menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Advertisement "Alhamdulillah kami bersyukur sekali dan mengucapkan terima kasih kepada tim prodi Akuntansi Sektor Publik Poltesa untuk membantu penyusunan laporan keuangan dari Koperasi Segarau," kata Ketua Koperasi Segarau Bangun Tani, Shadri.

Selama ini, pihaknya mengakui jika penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Sehingga apa yang dilaksanakan Poltesa sangat tepat. “Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Dosen Akuntansi Sektor Publik Poltesa tepat sekali, karena membantu menyelesaikan masalah yang ada,” katanya.