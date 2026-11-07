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Sambas

Harga Karet di Sambas Tembus Rp25 Ribu per Kilogram, Petani Kembali Semangat Menyadap

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Penulis: Fahrozi PP
Potret petani saat menyadap karet di kebun. Naiknya harga karet belakangan ini membuat petani kembali bergairah. (DOK)
Potret petani saat menyadap karet di kebun. Naiknya harga karet belakangan ini membuat petani kembali bergairah. (DOK)

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PONTIANAK POST – Harga karet di Kabupaten Sambas kini mencapai Rp25 ribu per kilogram setelah sempat anjlok hingga hanya beberapa ribu rupiah. Kenaikan harga tersebut membuat warga yang masih memiliki kebun karet kembali bersemangat menyadap dan merawat tanamannya.

Karet sebelumnya menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat Sambas. Namun, harga yang sempat merosot membuat banyak petani beralih ke tanaman lain.

Saat itu, sejumlah warga menebang pohon karet untuk menggantinya dengan tanaman lada. Meski demikian, masih ada petani yang mempertahankan kebun karetnya.

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Bain, warga Kecamatan Sejangkung, mengatakan harga karet kini mencapai Rp25 ribu per kilogram. Menurutnya, harga tersebut sudah bertahan cukup lama.

“Sekarang sudah Rp25 ribu per kilogram, sudah lama (harga ini),” kata Bain, Jumat (6/11), setelah menyadap karet di kebunnya.

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Harga tersebut membuat Bain dan warga lainnya kembali bersemangat merawat kebun karet. Dia bersyukur masih mempertahankan pohon karetnya ketika banyak warga beralih ke tanaman lada.

“Semangat, jadi mau menoreh (menyadap) karet,” katanya.

“Memang dulu karet tak ada harganya, hanya beberapa ribu rupiah saja per kilogram. Tapi sekarang sudah tinggi,” tambahnya.

Berbeda dengan Bain, Abdul, warga lainnya, mengaku sudah menebang seluruh pohon karet di kebunnya dan menggantinya dengan lada.

“Ada dulu karet, tapi sudah ditebang dan diganti lada,” katanya.

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Editor : Rafael B. Junior
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