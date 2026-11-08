PLB Temajuk Disiapkan Jadi Pintu Wisata Indonesia-Malaysia

PONTIANAK POST – Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, disiapkan menjadi pintu akses masyarakat Indonesia dan Malaysia sekaligus penggerak pariwisata kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPPDT Irjen Pol. Edfrie R. Maith mengatakan, posisi Temajuk yang berbatasan langsung dengan Telok Melano, Sarawak, Malaysia, membuka peluang pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat di kedua wilayah.

Advertisement Hal itu disampaikannya saat meninjau PLB Temajuk, Kamis (5/11). Menurut Maith, keberadaan pos perbatasan tersebut dapat mempermudah akses wisatawan dari Sarawak menuju Pantai Temajuk maupun Telok Melano.

Seiring meningkatnya aktivitas lintas batas dan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), kesiapan masyarakat setempat menjadi hal penting. Pelaku usaha lokal perlu meningkatkan kapasitas agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang terbuka.

"Kalau perbatasan kita di PLB semakin ramai dan nantinya PLBN dibangun, tentu peluang ekonomi masyarakat juga semakin terbuka. Masyarakat sekitar harus memiliki kesiapan untuk menangkap peluang tersebut," ujar Maith dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Advertisement Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, pengembangan kawasan perbatasan dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat.

Maith juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung di Temajuk, terutama untuk menunjang aksesibilitas, mobilitas masyarakat, dan pengembangan pariwisata.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya BNPPDT mengidentifikasi potensi serta kebutuhan kawasan sebagai bahan pertimbangan pengembangan pengelolaan perbatasan. Dalam kegiatan itu, Maith didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Sambas Septiza.

PLB Temajuk direncanakan meningkat status menjadi PLBN. Peningkatan tersebut diharapkan memperkuat pelayanan lintas batas dan konektivitas masyarakat Indonesia-Malaysia.