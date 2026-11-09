Pasukan Kuning Perkim LH Sambas Dukung Kebersihan Car Free Day dengan Tong Sampah dan Petugas
PONTIANAK POST – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kabupaten Sambas mendukung kebersihan kegiatan Car Free Day (CFD) setiap Minggu dengan menyiapkan tong sampah dan petugas kebersihan.
Pasukan kuning diterjunkan sejak pagi untuk menempatkan tong sampah di sejumlah titik. Setelah kegiatan selesai, petugas kembali mengangkutnya agar lokasi CFD tetap bersih dan nyaman bagi pengunjung.
“Alhamdulillah, setiap pelaksanaan CFD Sambas, Dinas Perkim LH, melalui pasukan kuning. pagi hari sudah turun untuk mengantarkan tong sampah, selanjutnya mengambil ketika acara selesai,” kata Panitia Penyelenggara CFD Sambas, Indra Nova.
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Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyukseskan kegiatan CFD.
Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Hj Yunisa, juga terus memberikan dukungan terhadap CFD yang merupakan program pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berolahraga, mengembangkan aktivitas ekonomi, sekaligus mempererat silaturahmi. (fah)