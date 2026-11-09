PPPK Paruh Waktu di Sambas Menanti Kepastian Perubahan Status Menjadi Pegawai Penuh Waktu

PONTIANAK POST – Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sambas berharap rencana peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu segera direalisasikan. Selain kepastian status, mereka juga menginginkan kejelasan penghasilan setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Nudi, salah seorang PPPK paruh waktu yang mengajar di sekolah negeri, menyambut baik informasi mengenai rencana tersebut. Namun, ia masih menunggu kepastian realisasinya, termasuk terkait penghasilan yang akan diterima.

“Kalau kami sifatnya menunggu, tapi memang berharap hal itu bisa segera direalisasikan. Termasuk bagaimana berkaitan dengan masalah penghasilan,” ungkap bapak satu anak ini, kemarin.

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Menurutnya, peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi dirinya dan pegawai lainnya.

“Kalau pemerintah merealisasikan rencana tersebut, itu artinya memberikan perhatian terhadap penghasilan,” katanya.

Advertisement Harapan serupa disampaikan PPPK paruh waktu lainnya. Mereka menginginkan kebijakan tersebut segera diwujudkan agar ada kejelasan mengenai status dan penghasilan.

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Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI menyepakati rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga sejumlah profesi lain, seperti dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, serta pegawai teknis dan pelayanan lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kesepakatan itu merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR RI yang melibatkan sejumlah kementerian serta sektor terkait.