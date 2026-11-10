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Sambas

Rekrutmen CPNS 2026 Dinantikan Pencari Kerja, Pemerintah Masih Menghitung Kebutuhan Formasi

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Penulis: Fahrozi PP
Ilustrasi CPNS
Ilustrasi CPNS

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PONTIANAK POST – Rencana pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 disambut gembira para pencari kerja (pencaker). Mereka berharap jadwal pendaftaran, formasi, dan tahapan seleksi segera diumumkan agar bisa mempersiapkan diri.

“Mudah-mudahan segera disampaikan kapan pelaksanaannya, formasi apa saja, tahapan lainnya, jadi kami bisa siap-siap,” kata Ira, lulusan perguruan tinggi, Senin (9/11).

Menurut Ira, pembukaan CPNS menjadi harapan bagi dirinya dan pencari kerja lainnya, terutama mereka yang baru menyelesaikan pendidikan. Ia juga akan mempersiapkan diri menghadapi tahapan tes seleksi.

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“Kami juga akan melakukan persiapan lainnya, terkait dengan pelaksanaan tes yang nantinya menjadi tahapan CPNS,” katanya.

Hal senada disampaikan Arul. Ia mengaku senang karena pemerintah kembali merencanakan penerimaan CPNS. Menurutnya, kesempatan menjadi aparatur sipil negara masih dinantikan banyak pencari kerja.

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“Termasuk saya dan banyak orang lainnya, masih berharap bisa ikuti CPNS dan lolos menjadi abdi negara,” katanya.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rekrutmen CPNS 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan, pemerintah masih menghitung kebutuhan formasi yang akan dibuka.

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Rekrutmen tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Beberapa kebutuhan di antaranya untuk mendukung Sekolah Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, serta tenaga polisi hutan.

Setiap instansi pemerintah dapat mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan. Usulan tersebut menjadi bahan pemerintah dalam menentukan jumlah formasi.

Sementara itu, jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi belum diumumkan. Rekrutmen kali ini juga disebut memiliki fokus berbeda dibandingkan seleksi sebelumnya yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada lulusan baru atau fresh graduate.(fah)

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Editor : Miftahul Khair
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