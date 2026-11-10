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Sambas

Bukan Sekadar Penghasil Padi, Sambas Diminta Jaga Predikat Lumbung Pangan Kalimantan Barat

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Penulis: Fahrozi PP
Wakil Bupati Sambas, H Heroaldi
Wakil Bupati Sambas, H Heroaldi

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PONTIANAK POST - Wakil Bupati Sambas H Heroaldi mengajak petani, terutama kalangan muda, terus meningkatkan produksi padi. Upaya tersebut diperlukan untuk mempertahankan Kabupaten Sambas sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat.

Menurut Heroaldi, predikat Sambas sebagai daerah penghasil padi harus dijaga. Peran petani, termasuk generasi muda, menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan produksi pertanian.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Sambas, menyampaikan apresiasi kepada petani di Kabupaten Sambas, termasuk para petani muda, yang hingga sekarang ini terus memacu semangatnya untuk menghasilkan produksi padi,” kata Heroaldi.

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Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat dan DPR RI yang telah menyalurkan anggaran untuk mendukung kemajuan sektor pertanian di Sambas.

“Kami atas nama Pemkab Sambas menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI yang terus memperhatikan pertanian di Kabupaten Sambas,” katanya.

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Dukungan tersebut, lanjutnya, termasuk mendorong penerapan teknologi di sektor pertanian.(fah)

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Editor : Miftahul Khair
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