Polres Sambas Ungkap Dua Kasus Curanmor di Pemangkat dan Selakau, Dua Tersangka Diamankan

PONTIANAK POST – Hari pertama menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Agus Hariyono langsung memimpin rilis pengungkapan dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Senin (9/11). Kedua kasus tersebut terjadi di Kecamatan Pemangkat dan Selakau, dengan masing-masing satu tersangka diamankan.

Advertisement "Ada dua kasus Curanmor yang kami ungkap, pertama adalah hasil penindakan dari Polsek Selakau serta Polsek Pemangkat," kata Agus di Ruang Satreskrim Polres Sambas.

Kasus pertama ditangani Polsek Pemangkat dengan tersangka NF (28), warga Kecamatan Selakau. Peristiwa pencurian terjadi pada Sabtu (4/7) sekitar pukul 04.30 WIB di parkiran sebuah indekos di Jalan Badak Putih, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat.

Advertisement Korban berinisial AN kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Petugas melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada NF. Polisi kemudian mengamankan NF di sebuah tempat di Jalan AKK, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat.

"Unit Reskrim Polsek Pemangkat mengamankan NF di sebuah tempat di Jalan AKK Desa Harapan Kecamatan Pemangkat, selanjutnya NF dibawa ke Mapolsek Pemangkat," kata Agus.

Dalam perkara ini, NF disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni fotokopi BPKB dan STNK sepeda motor serta satu unit sepeda motor.

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Kasus kedua ditangani Polsek Selakau setelah menerima laporan kehilangan sepeda motor milik warga berinisial R di Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau.

Berdasarkan laporan yang diterima Jumat (30/10) sekitar pukul 17.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Selakau bekerja sama dengan Satreskrim Polres Singkawang melakukan penyelidikan. Polisi kemudian menemukan KH (27) yang diduga menjual sepeda motor hasil curian di Kecamatan Selakau.

"Atas temuan tersebut, pada Minggu 1 November 2026 KH dibawa ke Unit Reskrim Polsek Selakau Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Agus.