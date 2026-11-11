Wabup Sambas Heroaldi Ajak Generasi Muda Lanjutkan Cita-Cita Pahlawan Lewat Pendidikan
PONTIANAK POST – Wakil Bupati Sambas H Heroaldi mengajak masyarakat, terutama generasi muda, berkontribusi dalam memajukan daerah dan bangsa. Ia berharap generasi penerus memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul, berakhlak, dan berkepribadian kuat.
Pesan tersebut disampaikan Heroaldi dalam momentum Peringatan Hari Pahlawan. Menurutnya, peringatan ini menjadi pengingat atas sejarah perjuangan para pendahulu dalam mewujudkan Indonesia yang kuat dan bermartabat.
“Momentum peringatan Hari Pahlawan, adalah mengingatkan sejarah kepahlawanan dari pejuang terdahulu, untuk menjadikan Indonesia negara yang bermartabat,” kata Heroaldi, Selasa (10/11).
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Ia mengatakan, cita-cita para pahlawan harus dilanjutkan melalui kontribusi nyata seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.
“Semua pihak, termasuk generasi muda, harus berkontribusi menjadikan negara tetap kokoh dan bermartabat sesuai dengan perjuangan pahlawan,” katanya.
Secara khusus, Heroaldi mengingatkan generasi muda agar tekun belajar dan mempersiapkan diri menjadi penerus bangsa yang berkualitas.
“Khusus generasi muda, sebagai penerus bangsa. Lanjutkan cita-cita dengan baik, belajarlah secara baik, sehingga lahir SDM unggul dan memiliki akhlak yang tinggi serta memiliki pribadi yang kuat untuk memajukan Indonesia,” katanya.
Usai upacara Peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bupati Sambas, Heroaldi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan tabur bunga di Makam Pahlawan.(fah)