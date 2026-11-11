Polres Sambas Kembalikan Motor Curian kepada Korban Tanpa Menunggu Putusan Pengadilan

PONTIANAK POST – Korban pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kini bisa kembali menggunakan kendaraannya meski proses hukum masih berjalan. Pengembalian sementara dilakukan melalui mekanisme titip rawat barang bukti tanpa harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Agus Hariyono mengatakan, kebijakan tersebut memungkinkan kendaraan yang telah ditemukan dan disita penyidik dititiprawatkan kepada korban selaku pemilik.

“Ada kebijakan baru, di mana korban dari kasus curanmor yang ditangani pihak kepolisian, bisa memakai kendaraan dengan istilah titip rawat barang bukti tanpa harus menunggu putusan sidang pengadilan atau berkekuatan hukum tetap,” kata Agus.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar korban tetap dapat menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bekerja dan mencari nafkah.

“Kepolisian mengambil kebijakan tersebut, karena motor tersebut bisa dipakai untuk bekerja atau mencari nafkah tanpa menunggu keputusan pengadilan atau memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.

Advertisement Sebelumnya, Polda Kalbar juga telah menerapkan kebijakan titip rawat barang bukti hasil pengungkapan kasus curanmor. Melalui mekanisme tersebut, kendaraan yang disita penyidik dapat dikembalikan sementara kepada pemilik meskipun proses hukum terhadap tersangka masih berlangsung.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar AKBP Siswo Dwi Nugroho mengatakan, kebijakan itu merupakan upaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Kendaraan yang disita merupakan milik warga yang menjadi korban tindak pidana.

Korban dapat berkoordinasi dengan penyidik di polres masing-masing untuk mengurus pengembalian kendaraan. Proses tersebut tidak dipungut biaya.