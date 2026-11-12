TP PKK Sambas Dorong Pencegahan Stunting Melalui Kegiatan Makan Telur di Posyandu Desa Tri Kembang

PONTIANAK POST - TP PKK Kabupaten Sambas menggelar kegiatan makan telur di Posyandu Desa Tri Kembang, Kecamatan Galing. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendukung pencegahan stunting sekaligus meningkatkan perhatian terhadap kesehatan anak.

Kepala Desa Tri Kembang, Nur Rochim, mengapresiasi program yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten Sambas tersebut. Menurutnya, kegiatan di Posyandu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus.

“Kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten Sambas di Posyandu Tri Kembang menjadi bagian yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

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Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Hj. Yunisa, mengatakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, TP PKK turut mendukung upaya pemerintah melalui berbagai program kesehatan.

“Bicara kesehatan, adalah sesuatu yang menjadi atensi bersama, kesehatan sebagai pondasi dasar, seperti yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten Sambas saat ini, adalah bentuk implementasi mendukung pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat desa,” katanya.

Advertisement Yunisa berharap kolaborasi berbagai pihak dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sambas, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.

“Mudah-mudahan, tingkat kesehatan mulai dari anak hingga lansia semakin meningkat sesuai harapan bersama, sehingga tingkat kesehatan di Kabupaten Sambas semakin baik,” katanya.