Enam SMP di Tebas Ikuti Pengimbasan Digitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan Mutu Pembelajaran

PONTIANAK POST – Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kecamatan Tebas mengikuti pengimbasan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penguatan literasi dan numerasi, serta digitalisasi pendidikan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi satuan pendidikan.

Kegiatan yang digelar SMP Negeri 1 Tebas, Rabu (11/11), diikuti perwakilan SMP Negeri 2 Tebas, SMP Negeri 3 Tebas, SMP Negeri 9 Tebas, SMP Swasta Al-Amin Tebas, dan SMPS IT Al-Furqon Tebas.

Wakil Kepala SMP Negeri 1 Tebas, Muziati, mengatakan pengimbasan tersebut merupakan bagian dari upaya berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program BOSKIN 2026.

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“Kegiatan pengimbasan menjadi salah satu langkah strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah,” kata Muziati.

Dia berharap setiap sekolah dapat mengembangkan budaya mutu, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Advertisement Muziati menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari bimbingan teknis (bimtek) dan in house training (IHT) yang sebelumnya dilaksanakan di masing-masing gugus belajar. SMP Negeri 1 Tebas sendiri tergabung dalam Gugus Belajar 4.

“Bukan semata berbagi informasi, tetapi kegiatan ini juga mampu mendorong setiap sekolah untuk menerapkan berbagai praktik baik yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan,” katanya.

Dalam pengimbasan BOSKIN 2026, terdapat tiga fokus utama yang dibahas, yakni SPMI untuk membangun budaya mutu sekolah secara berkelanjutan, penguatan literasi dan numerasi guna meningkatkan kompetensi murid, serta digitalisasi pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan efektif.