Bapas Sambas Kembangkan Budidaya Lele sebagai Sarana Pembinaan Keterampilan dan Kemandirian Klien

Kegiatan panen ikan lele hasil pengembangan di lahan Bapas Kelas II Sambas.

PONTIANAK POST – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II B Sambas melibatkan klien dalam budidaya ikan lele sebagai bagian dari pembinaan keterampilan. Hasil panennya juga direncanakan untuk mendukung kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar.

Kepala Bapas Kelas II B Sambas, Samsun, mengatakan hasil panen tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga akan disalurkan kepada masyarakat.

Advertisement “Hasil panen ikan lele nantinya, selain menjadi bagian dari pendapatan negara bukan pajak bagi Kantor Bapas juga nantinya akan kita salurkan untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kegiatan sosial,” kata Samsun, kemarin.

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Kolam budidaya lele di lingkungan Bapas Sambas saat ini telah memasuki masa panen. Kegiatan tersebut disaksikan Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) Kanwil Ditjenpas Kalimantan Barat, Benni N, di sela kunjungannya ke Kabupaten Sambas.

Advertisement Samsun mengatakan, panen tersebut menjadi salah satu hasil pembimbingan klien sekaligus bentuk sinergi. Dengan keterbatasan lahan, Bapas Sambas telah menebar 500 bibit lele untuk mendukung program ketahanan pangan.

Meski hasil panen belum maksimal akibat kendala teknis perawatan dan faktor lainnya, Bapas Sambas berencana meningkatkan pengetahuan serta keterampilan klien melalui pelatihan life skill.

“Untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan bagi klien Bapas tersebut, dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan life skill atau pemberian pembimbingan keterampilan kepada klien Bapas,” kata Samsun.