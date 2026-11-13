Calon PMI Diminta Jujur Saat Mengurus Paspor, Ini Syarat dan Ketentuan yang Perlu Diketahui

PONTIANAK POST – Calon pekerja migran Indonesia (PMI) diminta menyampaikan keterangan secara jujur saat mengurus paspor, terutama terkait tujuan perjalanan ke luar negeri. Kejujuran tersebut penting untuk menghindari masalah keimigrasian dan menjaga keselamatan selama bekerja di negara tujuan.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo, usai mengisi Seminar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertema “Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis” di Hotel Dayang Resort, Rabu (11/11).

Kegiatan yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas tersebut dihadiri camat dan lurah se-Kota Singkawang, perwakilan badan permusyawaratan desa (BPD), serta mahasiswa.

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Herry menyoroti masih adanya calon pekerja migran yang mengajukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan berwisata atau berkunjung, tetapi justru bekerja setelah tiba di negara tujuan.

“Kami menyoroti masih adanya praktik calon pekerja migran yang mengajukan perjalanan ke luar negeri dengan alasan berwisata atau berkunjung, tetapi sesampainya di negara tujuan justru bekerja,” katanya.

Advertisement Menurut dia, cara tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi calon PMI. Padahal, imigrasi memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk bekerja ke luar negeri.

“Bagi calon PMI yang pertama kali mengajukan paspor berpeluang memperoleh pembebasan biaya pembuatan paspor atau tarif nol Rupiah sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, termasuk ketentuan dokumen identitas dari BP2MI,” ujarnya.

Dia menjelaskan, persyaratan dokumen berbeda bagi calon PMI yang berangkat secara mandiri dan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi.

Bagi calon PMI mandiri, persyaratannya antara lain KTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau buku nikah, surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, surat penerimaan kerja dari perusahaan di luar negeri, serta perjanjian kerja dan dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Ketua Panitia, Rano, mengatakan seminar tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Satres PPA/PPO Polda Kalbar, BP3MI Kalbar, serta LBH Rakha Singkawang.