Kebun Sawit Wakaf di Sambas Jadi Percontohan Pengembangan Ekonomi Umat di Kalimantan Barat

PONTIANAK POST – Pengelolaan aset wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit di Dusun Bangang, Desa Kubangga, Kecamatan Teluk Keramat, menjadi percontohan pengembangan wakaf produktif di Kalimantan Barat.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalbar, Brigjen Pol. (Purn.) Andi Musa, mengatakan penguatan literasi wakaf penting dilakukan. Selama ini, wakaf masih kerap dipahami sebatas penyerahan tanah untuk kepentingan ibadah.

Padahal, melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan syariah, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi sumber pendanaan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

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Hal itu terlihat dari pengelolaan kebun sawit di belakang Masjid Baitul Atiq, Dusun Bangang, Desa Kubangga. Andi Musa bersama Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf (Penais Zawa) Kanwil Kementerian Agama Kalbar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, serta pengelola wakaf produktif meninjau langsung kebun tersebut, Kamis (12/11).

Kebun sawit itu menjadi contoh pemanfaatan aset wakaf melalui sektor perkebunan. Hasil pengelolaannya berpotensi menopang kebutuhan masjid sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Advertisement “Model pengelolaan seperti ini membutuhkan peran nazhir yang tidak hanya amanah dalam menjaga aset, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial untuk mengembangkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya,” kata Andi Musa.

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Menurut dia, sinergi antara BWI, Kementerian Agama, dan pengelola wakaf diperlukan untuk membangun tata kelola yang profesional. Pengawasan, transparansi, administrasi, dan pengembangan aset harus berjalan beriringan agar tujuan wakaf tercapai.

“Kami berharap melalui sosialisasi dan peninjauan lapangan tersebut, BWI Kalbar mendorong agar pengelolaan wakaf di Kabupaten Sambas semakin berkembang. Aset yang selama ini belum produktif diharapkan dapat dioptimalkan sesuai potensi dan peruntukannya,” katanya.

Andi Musa menjelaskan, wakaf memiliki potensi besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi umat. Aset wakaf tidak hanya berupa tanah untuk pembangunan masjid, musala, dan pemakaman, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi usaha produktif yang memberikan manfaat secara berkelanjutan.