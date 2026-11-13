Pilkades Serentak Sambas 2027 Masih Tunggu Pengesahan Perda dan Perbup, Ini Penjelasan Dinas PMD

PONTIANAK POST - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sambas masih menunggu pengesahan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) sebelum menetapkan jadwal serta tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Sambas, Eko, mengatakan saat ini pihaknya menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pilkades.

Regulasi tersebut nantinya menjadi payung hukum pelaksanaan tahapan Pilkades di Kabupaten Sambas.

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“Kalau sekarang, Raperdanya masih di tangan DPRD Kabupaten Sambas, kalau tidak salah baru pembahasan pertama,” kata Eko, Kamis (12/11).

Dia menyebutkan, paripurna DPRD dijadwalkan berlangsung pada 26 November 2026. Karena itu, Dinas PMD masih menunggu proses pengesahan Raperda menjadi Perda.

Advertisement Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan aturan daerah dengan ketentuan pemerintah pusat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Eko mengatakan, penetapan jadwal dan tahapan Pilkades juga menunggu Perbup Sambas sebagai aturan pelaksana Perda.