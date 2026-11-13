Kabar Gembira Petani Sambas! BWS Kalimantan I Tuntaskan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Tebas

PONTIANAK POST - Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I Pontianak, Kementerian Pekerjaan Umum, telah menuntaskan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Rawa Tebas Komplek, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar).

Penyelesaian pekerjaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air serta meningkatkan keandalan layanan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.

Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan meliputi peningkatan saluran irigasi sepanjang 3,61 kilometer melalui konstruksi pasangan batu, pembangunan longstorage sebagai tampungan air, serta pembangunan pintu air untuk mengatur keluar-masuknya air sesuai kebutuhan lahan pertanian.

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Seluruh infrastruktur tersebut dibangun untuk mengatasi keterbatasan tampungan air sekaligus meningkatkan efektivitas pengaturan dan distribusi air ke area pertanian.

Dengan selesainya pembangunan Daerah Irigasi Rawa Tebas Komplek, ketersediaan tampungan air diharapkan dapat lebih terjaga, terutama ketika debit air sungai mengalami penurunan.

Advertisement Sementara itu, keberadaan pintu air memungkinkan pengaturan distribusi air secara lebih optimal, sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Infrastruktur irigasi yang telah diselesaikan ini diproyeksikan mampu mendukung layanan pengairan bagi lahan seluas kurang lebih 480 hektare.

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Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari memperlancar distribusi air, mendukung peningkatan intensitas tanam, hingga menjaga produktivitas tanaman padi dan kebun jeruk.

Melalui penyelesaian pekerjaan ini, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Kalimantan I terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur sumber daya air yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan dan penguatan perekonomian daerah di Kabupaten Sambas.

Penyelesaian pekerjaan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani di wilayah Tebas Komplek.