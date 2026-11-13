Poltesa Borong Tiga Penghargaan Anugerah Diktisaintek 2026

PONTIANAK POST - Politeknik Negeri Sambas (Poltesa), Kalimantan Barat, meraih tiga penghargaan dalam Anugerah Diktisaintek 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Universitas Airlangga, Surabaya.

Advertisement Tiga penghargaan tersebut diraih melalui bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pembiayaan pendidikan tinggi, dan hubungan masyarakat (humas).

Direktur Poltesa Yuliansyah mengatakan penghargaan itu merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran kampus dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen, kerja keras, dan dedikasi seluruh jajaran di Poltesa dalam menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," kata Yuliansyah, Jumat (13/11).

Penghargaan pertama diraih Poltesa sebagai juara pertama bidang BMN kategori nilai BMN/aset sedang, subkategori tingkat kepatuhan penyelesaian laporan BMN tahunan.

Selanjutnya, Poltesa meraih juara kedua kategori Pembiayaan Pendidikan Tinggi subkategori pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Perguruan Tinggi Vokasi.

Penghargaan ketiga adalah juara ketiga kategori Humas subkategori Insan Humas yang diraih Endra.

Yuliansyah mengatakan capaian tersebut mencerminkan upaya Poltesa meningkatkan kualitas tata kelola kampus. Perbaikan itu mencakup pengelolaan aset negara, layanan pembiayaan pendidikan, hingga penguatan fungsi kehumasan.

Menurut dia, penghargaan tersebut juga menjadi pengakuan atas kerja kolektif seluruh sivitas akademika dalam mendorong transformasi Poltesa menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dan berdaya saing.

Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kampus. Poltesa juga diharapkan semakin memperkuat kontribusi pendidikan vokasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.