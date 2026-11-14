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Sambas

Pendamping PKH Sambas Verifikasi Penerima Bansos, Cegah Penyalahgunaan Bantuan untuk Judi Online

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Penulis: Fahrozi PP
Pendamping Sosial PKH Desa Pemangkat Kota, Muhtadin
Pendamping Sosial PKH Desa Pemangkat Kota, Muhtadin

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PONTIANAK POST – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas, terus melakukan verifikasi dan validasi (verival) penerima bantuan sosial (bansos) untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk untuk aktivitas judi online (judol).

Pendamping Sosial PKH Desa Pemangkat Kota, Muhtadin, mengatakan sosialisasi dan pemeriksaan data terus dilakukan untuk memastikan penerima manfaat tidak terlibat judi online.

"Kami terus mengingatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat penerima manfaat program bantuan sosial terutama di Desa Pemangkat Kota, jika kegiatan pengecekan, verifikasi dan validasi dalam rangka mencegah adanya kegiatan judol bagi penerima manfaat," kata Muhtadin.

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Menurutnya, bansos harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, termasuk biaya pendidikan anak. Penyalahgunaan bantuan untuk judi online dapat menggagalkan tujuan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Bantuan sosial harus sesuai dengan peruntukannya, sehingga penerima manfaat harus menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga," katanya.

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Ia mengingatkan penggunaan bansos untuk judi online hanya akan menyia-nyiakan bantuan pemerintah.

"Bansos dari pemerintah, harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, kemudian biaya sekolah anak-anaknya," katanya.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menangguhkan sementara penyaluran bansos kepada 1.494.652 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 794.475 KPM tercatat aktif sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Data penerima yang terindikasi terlibat judi online tersebut masih ditelusuri dan didalami.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan hasil pemadanan data pada 2025 yang mencatat hampir 600 ribu KPM terindikasi judi online. (fah)

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Editor : Rafael B. Junior
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