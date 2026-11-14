Kemacetan Pasar Tebas Sambas Disorot, Subhan Nur Minta Pemerintah Bangun Jalan Alternatif

PONTIANAK POST – Kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Tebas, Kabupaten Sambas, terutama kawasan Simpang Tiga JSSB hingga Kantor Camat Tebas, kerap memicu kemacetan. Kondisi tersebut semakin terasa pada jam sibuk dan libur hari besar keagamaan.

Warga Kecamatan Tebas, Ijai, mengatakan kepadatan kendaraan di kawasan Pasar Tebas sudah menjadi pemandangan sehari-hari, terutama pada pagi dan sore hari.

“Terutama di jam sore maupun pagi, atau di libur hari besar keagamaan, seperti Idulfitri, tak hanya padat tapi juga macet,” kata Ijai.

Advertisement Baca Juga: Bidik Ekspor Kalbar Tembus USD5 Miliar, BFATLEX 2027 jadi Pintu Pasar Global

Menurutnya, tingginya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat tidak diimbangi dengan pelebaran jalan maupun penambahan jalur alternatif.

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian Anggota DPRD Kalimantan Barat, H Subhan Nur. Ia menilai peningkatan aktivitas ekonomi dan transportasi masyarakat turut memperbesar kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Tebas.

Advertisement Selain menghambat mobilitas, kepadatan kendaraan juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bersama-sama mencari solusi.

“Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi hingga pusat,” katanya.

Subhan menyebut pelebaran jalan, pembangunan jalur alternatif, atau jalan lingkar dapat menjadi pilihan untuk mengurai kemacetan. Salah satu akses yang berpotensi dimanfaatkan adalah jalur melalui Jembatan Makpanji di Kecamatan Tebas.

“Sekarang jembatan kan sudah ada, hanya belum terkoneksi dengan jalan lanjutan, sehingga akses itu belum dapat digunakan,” katanya.

Ia berharap pemerintah dan instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk melakukan kajian dan menyusun program penanganan, termasuk pembangunan jalan alternatif atau jalan lingkar.