Pilkades Serentak 2027 Jadi Tolok Ukur KPU Sambas untuk Persiapan Menghadapi Pemilu 2029

PONTIANAK POST - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas akan menjadikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ketua Divisi Sosdiklitparmas SDM KPU Kabupaten Sambas, Aan Sumantri, mengatakan KPU tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkades. Namun, pelaksanaannya dapat menjadi gambaran bagi penyelenggaraan pemilu mendatang.

“Kalau secara kewenangan, dalam pelaksanaan Pilkades, kami di KPU tak memiliki kewenangan, hanya bagaimana pelaksanaan Pilkades yang direncanakan 2027 akan kami jadikan tolak ukur pelaksanaan Pemilu 2029 mendatang,” kata Aan.

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Menurutnya, keberhasilan Pilkades serentak diharapkan dapat menjadi gambaran pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Sambas. KPU juga siap mendukung pihak terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sambas, yang menjadi sektor utama penyelenggaraan Pilkades.

“Kalau Pilkades sukses, Insya Allah akan menjadi tolak ukur jika Pemilu 2029 mendatang juga sukses,” katanya.

Advertisement Aan berharap Pilkades serentak menjadi kesempatan bagi masyarakat menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, terutama dalam menyikapi perbedaan pilihan.